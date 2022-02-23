Свидетель по новому делу против Навального уехал из России

Свидетель обвинения по новому делу против оппозиционера Алексея Навального, бывший сотрудник ФБК (фонд признан в РФ экстремистским и запрещён) Фёдор Горожанко покинул России.

Об этом сообщил телеграм-канал "Можем объяснить" со ссылкой на информацию от самого Горожанко. "Я сделал это из соображений безопасности. Я на суде достаточно сказал. Может и прилететь", - цитирует телеграм-канал слова Фёдора Горожанко. Он также сказал, что "достаточно разозлил следственную группу", и теперь за ней "не заржавеет реакция".

В понедельник экс-сотрудник ФБК, выступая на процессе, заявил о давлении на него со стороны следователя. Горожанко также назвал обвинения в адрес Навального абсурдными и отказался давать показания против оппозиционера. "Несмотря на то, что я свидетель обвинения, я выступаю как свидетель защиты. Я считаю, что Навальный выступал в соответствии с законодательством", — сказал Горожанко.

22 февраля он на слушания для продолжения допроса не явился. Вместо Горожанко в суде во вторник допросили сначала следователя Александра Кемерова, которого Горожанко обвинял в давлении, и обличающего Алексея Навального юриста Илью Ремесло, сообщала "Медиазона" (признана властями России СМИ-иноагентом).

Экс-глава ФБК и один из ближайших соратников Навального Иван Жданов написал в твиттере, что доказательства давления следователя на Горожанко переданы трем лицам, и если с ним что-то случится, то эти документы будут опубликованы.

Фёдор Горожанко, как ранее сообщала команда Навального, слил в сеть данные сторонников политика, которые регистрировались на сайте в его поддержку. По словам Горожанко, именно поэтому следствие решило привлечь его в качестве свидетеля обвинения, решив, что он "поссорился с коллегами".