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Свидетель по новому делу против Навального уехал из России

Фёдор Горожанко

Свидетель обвинения по новому делу против оппозиционера Алексея Навального, бывший сотрудник ФБК (фонд признан в РФ экстремистским и запрещён) Фёдор Горожанко покинул России.

Об этом сообщил телеграм-канал "Можем объяснить" со ссылкой на информацию от самого Горожанко. "Я сделал это из соображений безопасности. Я на суде достаточно сказал. Может и прилететь", - цитирует телеграм-канал слова Фёдора Горожанко. Он также сказал, что "достаточно разозлил следственную группу", и теперь за ней "не заржавеет реакция".

В понедельник экс-сотрудник ФБК, выступая на процессе, заявил о давлении на него со стороны следователя. Горожанко также назвал обвинения в адрес Навального абсурдными и отказался давать показания против оппозиционера. "Несмотря на то, что я свидетель обвинения, я выступаю как свидетель защиты. Я считаю, что Навальный выступал в соответствии с законодательством", — сказал Горожанко.

22 февраля он на слушания для продолжения допроса не явился. Вместо Горожанко в суде во вторник допросили сначала следователя Александра Кемерова, которого Горожанко обвинял в давлении, и обличающего Алексея Навального юриста Илью Ремесло, сообщала "Медиазона" (признана властями России СМИ-иноагентом).

Экс-глава ФБК и один из ближайших соратников Навального Иван Жданов написал в твиттере, что доказательства давления следователя на Горожанко переданы трем лицам, и если с ним что-то случится, то эти документы будут опубликованы.

Фёдор Горожанко, как ранее сообщала команда Навального, слил в сеть данные сторонников политика, которые регистрировались на сайте в его поддержку. По словам Горожанко, именно поэтому следствие решило привлечь его в качестве свидетеля обвинения, решив, что он "поссорился с коллегами".

Навальный: "Вы не меня прячете, вы прячете само дело"
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Навальный: "Вы не меня прячете, вы прячете само дело"

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  • Выездные слушания Лефортовского суда начались на прошлой неделе в покровской колонии №2 во Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по делу "Ив Роше".
  • Политика обвиняют в неуважении к суду во время рассмотрения дела о клевете на ветерана Игната Артеменко года назад и в мошенничестве при сборе пожертвований на антикоррупционную деятельность ФБК. Соратники Навального считают, что по новому делу ему может грозить до 15 лет колонии, пишет "Настоящее время".
  • Уголовное преследование Навальный и его сторонники называют политическим.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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