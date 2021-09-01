Би-би-си: полиция ходит к сторонникам Навального по заказу АП

Cотрудники полиции приходят с опросами к гражданам России, данные которых, как утверждается, содержались в базах сторонников оппозиционера Алексея Навального, по требованию управления внутренней политики администрации президента. Это утверждают источники Русской службы Би-би-си, по данным которых, власти хотят запугать предполагаемых сторонников Навального и не допустить новых протестов после сентябрьских выборов в Госдуму.

Опросы идут с середины августа. По данным ОВД-Инфо, на данный момент полицейские приходили к более чем 1400 людям, чьи данные содержались в базах проектов "Свободу Навальному" и "Умное голосование", в 11 регионах, по большей части в Москве. Радио Свобода ранее также сообщало о рейдах сотрудников полиции и беседовало с теми, к кому они приходили.

Как пишет Би-би-си, беседы строятся примерно одинаково - полицейские настоятельно просят людей написать заявление о "незаконной передаче персональных данных" на Алексея Навального. При этом они задают вопросы о том, не отправлял ли опрашиваемый донаты проектам Навального, внесённым в список экстремистских организаций, и упоминают об уголовной ответственности за прямую поддержку запрещённых проектов.

В апреле произошла утечка базы адресов электронной почты с сайта "Свободу Навальному". Хотя личные данные люди, регистрировавшиеся на сайте, не указывали, некоторым из них начали поступать угрозы, или же у них начались неприятности на работе, вплоть до увольнений. Соратники Навального утверждают, что утечку организовал бывший сотрудник внесённого в реестр экстремистских организаций и запрещённого ФБК Фёдор Горожанко, он сам это отрицает.

Ряд специалистов по компьютерной безопасности также обращали внимание на уязвимости другого проекта сторонников Навального "Умное голосование", а также системы отправки донатов.

По словам источника Би-би-си, близкого к ФСБ, власти воспринимают людей, данные которых фигурируют в базах данных ресурсов Навального, как "актив протеста". Собеседник Би-би-си считает, что нынешними визитами сотрудники правоохранительных органов намекают сторонникам Навального на потенциальные уголовные дела в случае протестной активности по итогам выборов в Думу. По действующему законодательству, репосты сообщений экстремистских организаций, а также финансовая помощь им могут расцениваться как участие в экстремистской деятельности.

В МВД Би-би-си комментарий не дали, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что не располагает информацией.