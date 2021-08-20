Полиция продолжает визиты к москвичам из "слитой" базы Навального

В Москве за последние три дня сотрудники полиции пришли почти к 500 людям, чьи адреса из базы данных проектов команды Алексея Навального, попали в открытый доступ. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Речь идёт о тех, кто регистрировался на сайтах "Умное голосование", "Свободу Навальному" или отправлял пожертвования Фонду борьбы с коррупцией. ФБК (внесён в реестр "иноагентов") и другие структуры Навального были признаны судом экстремистскими и запрещены, сотрудничество с ними, в том числе пожертвования, грозят уголовной ответственностью.

Полицейские требуют объяснить, как человек попал в базу данных или почему жертвовал деньги ФБК. В ряде случаев сотрудники полиции просили написать заявление на Навального за "незаконную передачу персональных данных".

Полиция приходила, в частности, к муниципальному депутату, журналисту "Новой газеты" Илье Азару, к уехавшему из России политику Дмитрию Гудкову, депутату Мосгордумы Михаилу Тимонову.

Утечка базы данных людей, которые регистрировались на сайте участников митинга "Свободу Навальному", произошла в апреле. Сторонники Навального обвинили в "сливе" своего бывшего соратника Фёдора Горожанко. Сам он это категорически отрицает. Некоторые из тех, чьи данные попали в Сеть, были уволены с работы или столкнулись с другими неприятностями.

В июле IT-специалисты указывали команде Навального, что сайт "Умного голосования" имел уязвимости, через которые "украсть" данные было несложно. В ФБК, кстати, отрицают взлом конкретно этой базы – "Умного голосования".