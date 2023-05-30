Протоиерей Леонид Калинин, которого патриарх Кирилл запретил в служении и освободил от всех должностей из-за "Троицы", попал в больницу с сердечным приступом. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

"Лежит под капельницей, плохо с сердцем", – сказал один из собеседников Би-би-си. Оба источника издания отметили, что сам протоиерей Леонид Калинин комментировать в СМИ информацию о своем здоровье не будет.

27 мая патриарх Кирилл освободил Калинина от должностей и запретил в служении за "воспрепятствование" передаче иконы "Троица" Андрея Рублева в храм Христа Спасителя. Протоиерей занимал должность председателя экспертного совета РПЦ по церковному искусству и реставрации.

Перенести икону из Третьяковской галереи в храм распорядился Владимир Путин. Калинин участвовал в заседании расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи, на котором обсуждалась возможность передачи иконы РПЦ. Он согласился со специалистами музея в том, что передавать "Троицу" нельзя из-за ее состояния.

Как Калинин рассказал РБК, у него возник ряд вопросов, касающихся подготовки перевозки и размещения иконы в Троицком соборе. Например, для нее не был подготовлен специальный киот, а в храме были поставлены кондиционеры. При этом Калинин утверждал, что эти вопросы решаемы совместными усилиями церкви и музейного сообщества.