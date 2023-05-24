Учёные призвали правительство предотвратить разрушение "Троицы"

Российские учёные обратились с открытым письмом к главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбой предотвратить разрушение иконы Андрея Рублёва "Троица". Обращение от лица членов комиссии по культуре научного совета Российской академии наук опубликовано на сайте Ассоциации искусствоведов.

Авторы указывают, что планируемое перемещение иконы из Третьяковской галереи в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры к празднику Троицы 4 июня, подвергает её серьёзной опасности из-за смены микроклимата и вибрации в процессе переезда.

По словам учёных, среди которых авторитетные российские искусствоведы, историки и филологи, в настоящее время невозможно создать витрину или капсулу, которые смогли бы обеспечить стабильное состояние иконы в действующем храме. "Разнообразные манипуляции с иконой, чье состояние уже граничит с аварийным, лишь ускорят процесс ее разрушения, который будет крайне трудно остановить", — говорится в обращении.

Авторы письма подчёркивают, что единственным пространством для размещения "Троицы" являются залы Третьяковской галереи.

С распоряжением передать "Троицу" из Третьяковской галереи в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры 15 мая выступил президент России Владимир Путин.

В июле 2022 года Третьяковская галерея передавала икону РПЦ на несколько дней, на празднование 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского.

Тогда против резко выступало музейное сообщество, сотрудники галереи, исследователи и реставраторы опасались, что перемещение и изменение условий хранения иконы повредят её. Утверждалось, что по возвращении работы на ней было обнаружено 61 повреждение.

Вчера стало известно, что реставрационный совет Третьяковской галереи на расширенном заседании пришёл к выводу, что передавать "Троицу" в храм нельзя из-за нестабильного состояния. Представитель Московского патриархата по итогам заседания отметил, что РПЦ с пониманием относится к выводам специалистов и допустил, что икону передадут, когда для неё будет готов специальный киот.

Представитель российского президента Дмитрий Песков, комментируя опасения учёных, заявил, что Москва серьёзно относится к угрозам иконе при передаче церкви. По словам Пескова, ранее таких экспертных заключений не давалось, поэтому Кремль будет изучать детали.