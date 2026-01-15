"Би-би-си" рассказала о вербовке в РФ жителей Ближнего Востока и Африки

Бывшая российская учительница Полина Азарных через телеграм-канал вербовала граждан стран Ближнего Востока и Африки для участия в войне против Украины на стороне России. За последний год она отправила более 490 приглашений гражданам Йемена, Сирии, Египта, Марокко, Ирака, Кот-д'Ивуара и Нигерии, которые позволяли им въехать в Россию для службы в российской армии, пишет "Би-би-си" в расследовании.

Завербованные и их родственники рассказали журналистам, что Азарных вводила мужчин в заблуждение, убеждая, что их не отправят в зону боевых действий. Кроме того, она не указывала, что контракты продлеваются автоматически, а также угрожала завербованных. Сама Азарных отрицает эти обвинения, отмечает "Настоящее Время".

Один из завербованных – 26-летний сирийский строитель. Он рассказал, что Полина Азарных обещала ему и другим жителям Сирии высокооплачиваемую работу по охране нефтяных объектов и российское гражданство. В марте 2024 года он и еще 14 других сирийских граждан прилетели в Москву. Азарных встретила их аэропорту и затем отвезла в вербовочный центр в Брянской области. Там, по его словам, она предложила им годичные контракты с российской армией с ежемесячной зарплатой в размере 2,5 тысяч долларов и единовременной выплатой в 5 тысяч долларов. Омар говорит, что контракты были на русском языке, который никто из них не понимал. Азарных забрала их паспорта якобы для оформления российского гражданства, а также пообещала, что они смогут избежать участия в боевых действиях, если заплатят ей по 3 тысячи долларов из своих выплат.

Несмотря на эти обещания, заявил сириец, его отправили на передовую всего через 10 дней подготовки. "Мы здесь точно умрем", – сказал он в одном из голосовых сообщений, отправленных "Би-би-си". По его словам, на фронте много раненых, и если человек не погибнет от взрыва, то умрёт от падающих на него обломков снарядов. "Повсюду трупы <...> Я наступал на трупы, Боже, прости меня", – цитирует "Би-би-си" еще одно из его сообщений. Не указано, на каком именно участке фронта он воевал.

Сириец рассказал, что отказался платить Полине Азарных 3 тысячи долларов, в ответ она, по его словам, сожгла его паспорт и прислала видео с горящим документом. Когда он отказался от участия в боевых действиях, по его словам, командиры "пригрозили убить или посадить его в тюрьму".

Полину Азарных внесли в базу украинского сайта "Миротворец". В нем говорится, что она связана с телеграм-каналом "Друг России" с более чем 21 тыс. подписчиков, в котором публикуются сообщения на русском и арабском языках. The Insider писал, что это самый крупный канал вербовки. В частности, 14 декабря 2025 года там появилось сообщение о возобновлении приема граждан Сирии, "желающих принять участие в специальной военной операции" (так российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину).

В ходе войны в Украине неоднократно появлялись сообщения о вербовке жителей стран Азии и Африки в российскую армию - как правило использованием обмана. Людям обещали работу в России, а по прибытии туда вынуждали подписывать контракт с Минобороны. Сообщалось в частности о схемах вербовки граждан Непала, Индии, ЮАР и других стран.