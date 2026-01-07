Россия вербовала граждан ЮАР на войну против Украины через Discord

Россия вербовала граждан Южно-Африканской Республики (ЮАР) на войну против Украины с помощью популярной среди геймеров платформы Discord. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, касающиеся вербовки двух мужчин, а также знакомого с процессом вербовки человека.

Двое южноафриканцев в возрате 20 лет, по данным агентства, регулярно использовали Discord во время игры в Arma 3. После общения с пользователем, который представился как @Dash, они встретились в Кейптауне и посетили российское консульство. В июле 2024 года они через ОАЭ добрались до России, где встретились с @Dash. В сентябре двое южноафриканцев подписали годичные контракты с российским Минобороны и отправились на войну против Украины, отмечает "Настоящее Время". Кем именно был @Dash, в публикации не говорится.

После нескольких недель базовой подготовки один из них отправился на фронт в Украину. Последний раз он выходил на связь со своей семьёй 6 октября 2024 года, а 17 декабря его друг сообщил им о его гибели. В справке, которую получила его семья, говорится, что он погиб при исполнении служебных обязанностей 23 октября 2024 года в Луганской области Украины. Местонахождение второго завербованного неизвестно.

Собеседник агентства рассказал, что российские власти, помимо денег, обещали южноафриканцам российское гражданство и получение образования в России.

В начале ноября 2024 года стало известно, что власти ЮАР пытаются вернуть 17 граждан страны с фронта в Украине. В заявлении властей страны говорилось, что мужчины в возрасте от 20 до 39 лет "оказались в ловушке в охваченном войной Донбассе", их родственники бьют тревогу. По данным Bloomberg, одной из тех, кто вербовал граждан ЮАР и Ботсваны, была дочь бывшего президента страны, депутат парламента Дудузила Зума-Самбудла. Она предлагала южноафриканцам пройти подготовку в России в качестве телохранителей для работы в её партии. В реальности, однако, завербованных отправляли на войну.

В августе прошлого года власти ЮАР уже просили молодежь не принимать "поддельные предложения о работе в России". Тогда стало известно, что подобные предложения в соцсетях касались и женщин. Их отправляли собирать беспилотники типа "Шахед" на завод "Алабуга" в Татарстане.