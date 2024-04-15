Би-би-си: российские военные верфи получают детали из Европы

Российские военные верфи, которые находятся под международными санкциями, получают детали из европейских стран с помощью фирм из Хорватии и Италии. Об этом говорится в расследовании Русской службы Би-би-си.

В 2019 году США ввели санкции против Зеленодольского завода имени Горького в Татарстане, однако поставки деталей для кораблей ВМФ продолжились через схемы с посредниками, например, по заказу предприятия "Морские пропульсивные системы". Вскоре после российского вторжения в Украину завод попал под санкции Евросоюза, но завод продолжил закупать оборудование в ЕС и США через посредников. Как отмечает Би-би-си, некоторыми фирмами-посредниками завод владеет вместе с партнерами из Евросоюза.

Осуществлять поставки подсанкционной верфи могут помогать партнеры из Хорватии. Издание нашло в таможенных данных упоминание хорватской компании Adria Winch. Журналисты поговорили с бывшим главой компании, по его словам, Adria Winch работает в России уже более 20 лет.

В 2016 году Adria Winch создала в рамках федеральной программы "импортозамещения" совместное предприятие с Зеленодольским заводом – "Адрия Винч Зеленодольск". 51% в предприятии принадлежит судостроительной корпорации "Ак Барс", в которую входит Зеленодольский завод, а остальное – хорватской компании.

Кроме того, как отмечает издание, у хорватской Adria Winch есть филиал в Москве – "Адриа Винч в Москве", который регулярно поставляет запчасти для Зеленодольской верфи.

Благодаря номерам проектов судов, указанных в таможенных декларациях, журналисты Би-би-си выяснили, что европейские запчасти, которые Adria Winch перепродает российским военным верфям через свои филиалы в России, предназначаются именно для кораблей российского ВМФ и других силовых ведомств.

Всего с февраля 2022 по июль 2023 года компании, связанные с хорватской Adria Winch или ее дочерними предприятиями в России, поставили запчастей на 1,2 млн долларов.

Также для российских военных верфей закупают оборудование итальянской компания Melcal, которая производит судовые краны, утверждает издание. Как пишет Би-би-си, Melcal – давний партнер российских судостроителей.

После начала войны в Украине оборудование Melcal отправляется в Россию не напрямую, а через Турцию, Гонконг или Китай. Всего с октября 2022 года по июль 2023-го российские компании потратили 255 тысяч долларов на оборудование компании, произведенное в ЕС.

Как отмечает Би-би-си, сами производители оборудования часто не располагают данными, кто является конечным получателем товара. Итальянские Speich, американская Eaton, чешские Vítkovice Cylinders, немецкая Ventil Technik и шведская Jowa заявили журналистам, что не поставляли свою продукцию ни напрямую в Россию, ни компаниям-посредникам, которые затем продали запчасти подсанкционным верфям.