Reuters: российские авиакомпании покупают запчасти в обход санкций

С мая прошлого года по июнь этого года российские авиакомпании закупили западные запчасти на сумму 1,2 миллиарда долларов несмотря на санкции, введенные после начала войны России против Украины. Об этом сообщает агентство Reuters, которое изучило таможенные данные.

Среди приобретенного оборудования были устройства американской компании Northrop Grumman, клапаны давления в кабине, шасси, а также кофеварки, телефонные трубки бортпроводников и сиденья для унитазов.

Согласно таможенным данным, детали попали в Россию через посредников в таких странах, как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай и Кыргызстан.

Агентство также выснило, что авиакомпания "Уральские авиалинии" импортировала более 20 устройств американского производства с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Заместитель генерального директора авиакомпании Кирилл Скуратов отказался комментировать Reuters, как российский перевозчик закупал запчасти.

Сумма в 1,2 миллиарда долларов не отражает общую стоимость поставленных в Россию авиазапчастей, поскольку Reuters изучило только поставки, предназначенные российским авиакомпаниям или их подразделениям по техническому обслуживанию. Поставки деталей самолетов, предназначенные для других компаний, в этом исследовании не учтены.

Компания Northrop Grumman, изучив данные Reuters, заявила, что не выявила каких-либо продаж или услуг по ремонту, которые были предоставлены российским предприятиям. В Northrop Grumman заявили, что у компании есть "надежные процессы и процедуры, помогающие обеспечить соблюдение всех законов и правил, связанных с экспортом и санкциями".

До введения западных санкций российские авиакомпании обращались за техническим обслуживанием своих самолетов к крупным компаниям, таким как Lufthansa Technik. Но когда эти компании перестали предоставлять свои услуги, авиакомпании начали обращаться с более мелким поставщикам.

Например, как выяснил Reuters, в апреле 2022 года подразделение технического обслуживания авиакомпании S7 начало импортировать детали у молдавской компании Air Rock Solutions. Согласно отчетам, в течение следующих 14 месяцев S7 получила от Air Rock Solutions запчастей как минимум на 1,23 миллиона долларов.

Исполняющий директор компании Иван Мельников отрицает продажу продукции в Россию. Он заявил, что большинство его покупателей находились, в частности, в ОАЭ и Кыргызстане. Reuters выяснило, что большинство грузов от этой компании действительно попадали в Россию через другие страны. На вопрос, может ли это указывать на то, что его клиенты в этих странах перенаправили поставки российским авиакомпаниям, молдавский бизнесмен не ответил.