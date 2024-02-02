Би-би-си: учёных обвиняют в госизмене по указанию Путина

С 2018 года в России арестовали как минимум 12 учёных, которые занимались изучением физических процессов при гиперзвуковых скоростях. Как пишет в своём расследовании Русская служба Би-би-си, приказы об их арестах в ФСБ приходили напрямую от президента России Владимира Путина. Трое арестованных с тех пор скончались.

Как указывает издание, Путин с 2005 года использовал "передовые гиперзвуковые российские технологии, не имеющие аналогов в мире", в качестве угрозы так называемому коллективному Западу.

С 2018 года в России усилилась охота на учёных, которые занимались фундаментальными исследованиями в области гиперзвука. Их начали обвинять в госизмене за выступления со своими открытиями на согласованных с ФСБ зарубежных конференциях и за публикации в зарубежных журналах – потому что их исследования применяли в создании оружия.

С тех пор были арестованы Анатолий Маслов, Александр Шиплюк, Валерий Звегинцев, Владислав Галкин, Анатолий Губанов, Валерий Голубкин, Владимир Кудрявцев, Роман Ковалев, Сергей Мерещаков, Дмитрий Колкер и еще двое ученых, имена которых издание не приводит.

"Есть тема гиперзвука, по которой нужно сажать людей"

Как указывает адвокат из "Первого отдела", цель работы ФСБ в таких делах – создать видимость, что за российскими разработками в области гиперзвуковых технологий охотятся шпионы: "Потешить эго, показать, что российские ракеты – лучшие и их пытаются украсть".

Смирнов также рассказал, что следователи, работавшие по делам его подзащитных о госизмене, прямо говорили, что докладывают Путину о каждом деле по госизмене в отношении ученых.

Большая часть арестованных так или иначе связана друг с другом. Так, все арестованные из четырех учреждений: это новосибирский Институт теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН, Томский политехнический университет и подмосковные Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ) и Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ).

Смирнов указал, что почти все дела о госизмене против ученых развивались по одному сценарию: сотрудники ФСБ искали среди зарубежных проектов ученых за последние 10-15 лет то, что им "максимально подходит".

"[Арестованные] ученые из Новосибирска никогда "Кинжалом" не занимались. Они занимались фундаментальными исследованиями и разработками. Все те, которые по гиперзвуковому оружию были арестованы, они близко не стояли к этому оружию", — пояснил осужденный за госизмену и освободившийся в 2020 году бывший сотрудник ЦНИИМаш Владимир Лапыгин.

Доцент отделения нефтегазового дела Томского политеха, кандидат физико-математических наук Владислав Галкин был арестован по делу о госизмене в середине декабря. Из новосибирского института были арестованы трое: Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев. Галкин за свою научную карьеру сделал сотни научных публикаций, в том числе иностранных изданиях. Звегинцев был одним из соавторов и Галкина, и Шиплюка в нескольких публикациях.

Об их преследовании Сибирь.Реалии подробно писали здесь.

Все институты, в которых ФСБ ищет подозреваемых в госизмене, объединяло участие в проектах седьмой рамочной программы грантов на космические исследования Европейского союза FP7. Её координировал бельгийский Фон-Кармановский институт гидродинамики – в том числе за передачу данных этому институту судят российских ученых.

Как пояснял журналист Иван Сафронов, сам осуждённый по обвинению в госизмене, цепочка обвиняемых в госизмене – регулярная практика ФСБ. Он писал, что при расследовании конкретного дела о госизмене следователи пытаются добиться, чтобы обвиняемый не только признал вину, но и дал показания против коллег.

Из-за этой практики как минимум ИТПМ СО РАН отстранилась от любого контакта и сотрудничества с зарубежными институтами и иностранными журналами и направление гиперзвука не изучает. "Работать в данных условиях сложно. Сложны не столько сами ограничения, а сколько отсутствие конкретных правил и внятных законов. Ждем, как время всё расставит, верим в здравый смысл", – рассказал на условиях анонимности соавтор и коллега по институту Галкина.

Приговоры и смерти

Анатолия Губанова и Валерия Голубкина из ЦАГИ приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Сергея Мещерякова из ЦНИИМАШ осудили на семь лет условно – у него онкологическое заболевание.

Трое учёных, обвинённых в госизмене, скончались. Владимир Кудрявцев из ЦНИИМАШ, работавший с Масловым из ИТПМ СО РАН, его коллега Роман Ковалёв и заведующий лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН Дмитрий Колкер. Последний скончался спустя два дня после задержания: его увезли на самолете в московское СИЗО прямо из больницы на четвертой стадии рака поджелудочной железы.

Следствие и суды в отношении остальных еще продолжаются.