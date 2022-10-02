Обвинённый в госизмене 81-летний учёный умер под домашним арестом

81-летний учёный Валерий Митько, обвинённый в государственной измене в феврале 2020 года, умер под домашним арестом. Об этом сообщило правозащитное сообщество "Первый отдел". В 2021 году суд запретил учёному после четвёртого инфаркта выходить на рекомендованные врачами прогулки.

Митько — доктор технических наук, профессор, бывший начальник кафедры гидроакустики Военно-морской академии. Он был членом редколлегии научного журнала "Техническая акустика" и редакционного совета издательства "Судостроение", сферой его научных интересов была прикладная гидрофизика.

В феврале 2020 года он был задержан ФСБ. По версии следствия, в течение четырёх лет он сотрудничал с китайскими спецслужбами и собирал данные о способах и методах обнаружения подводных лодок. Учёный категорически отрицал вину.

С 2016 года он регулярно посещал Даляньский океанический университет в Китае — в качестве приглашённого профессора. Как утверждала ФСБ, в документах, который он брал с собой для лекций, содержалась государственная тайна.