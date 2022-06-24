Би-би-си установила имена четырех тысяч погибших российских солдат

Журналисты "Би-би-си" сообщили, что по открытым источникам к 24 июня им удалось установить имена 4010 российских солдат, погибших в ходе вторжения в Украину. В эту статистику были включены также граждане России, которые отправились воевать добровольно.
Журналисты отмечают, что количество погибших добровольцев "растёт стремительно" и о потерях среди них сообщают чаще, чем о любой другой категории военнослужащих. Каждую неделю появляются сообщения о гибели 30–40 добровольцев, 20 процентов из них это люди старше 50 лет.
Также сообщается о том, что среди всех погибших 17 процентов – это офицеры. "Би-би-си" связывает такие потери в командном составе с устройством российской армии. 20 процентов погибших служили в ВДВ, 19 процентов – в мотострелковых войсках. "Би-би-си" также сообщает о гибели не менее 42 военных летчиков.
- Ранее "Медиазона" опубликовала информацию о 3798 российских военных, погибших в Украине. Это лишь публично подтверждённые потери. Журналисты ориентируются на открытую информацию о смертях и похоронах, предоставленную как российскими, так и украинскими военными ведомствами, сообщения глав регионов России и местных СМИ. Реальное число потерь, по мнению составителей отчёта, может быть заметно больше. Журналисты отметили, что больше всего потерь среди десантников, солдат мотострелковых соединений и танкистов.
- 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины по приказу Владимира Путина. Министерство обороны России называло потери лишь дважды, в последний раз 25 марта, сообщив о 1351 погибшем и 3825 раненых. Помимо собственно военнослужащих российской армии в Украине с российской стороны воюют также служащие Росгвардии, бойцы вооружённых отрядов так называемых "ДНР" и "ЛНР" и, предположительно, наемники частных военных компаний. Данные о них в статистику Минобороны не попадают.
- По оценке военной разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 тысяч человек. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных превысило 30 тысяч. В условиях боевых действий утверждения о потерях сторон не могут быть независимо проверены.
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