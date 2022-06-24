Би-би-си установила имена четырех тысяч погибших российских солдат

Журналисты "Би-би-си" сообщили, что по открытым источникам к 24 июня им удалось установить имена 4010 российских солдат, погибших в ходе вторжения в Украину. В эту статистику были включены также граждане России, которые отправились воевать добровольно.

Журналисты отмечают, что количество погибших добровольцев "растёт стремительно" и о потерях среди них сообщают чаще, чем о любой другой категории военнослужащих. Каждую неделю появляются сообщения о гибели 30–40 добровольцев, 20 процентов из них это люди старше 50 лет.

Также сообщается о том, что среди всех погибших 17 процентов – это офицеры. "Би-би-си" связывает такие потери в командном составе с устройством российской армии. 20 процентов погибших служили в ВДВ, 19 процентов – в мотострелковых войсках. "Би-би-си" также сообщает о гибели не менее 42 военных летчиков.