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"Медиазона" установила данные 3 798 военных РФ, погибших в Украине

Похороны солдат в Бурятии

Издание "Медиазона" совместно с Би-Би-Си и командой волонтёров собрало данные о 3 798 российских военных, погибших в Украине.

Это лишь публично подтверждённые потери. Журналисты ориентируются на открытую информацию о смертях и похоронах, предоставленную как российскими, так и украинскими военными ведомствами, сообщения глав регионов России и местных СМИ. Реальное число потерь, по мнению составителей отчёта, может быть заметно больше.

Больше всего потерь среди десантников, солдат мотострелковых соединений и танкистов. Не менее 652 погибших были офицерами, 72 из них - в звании от подполковника и выше.

Чаще всего известия о гибели приходили в Хабаровский край, Чечню и Краснодарский край.

24 февраля Россия вторглась на территорию Украины по приказу Владимира Путина. Министерство обороны России называло потери лишь дважды, в последний раз 25 марта, сообщив о 1351 погибшем и 3825 раненых. Помимо собственно военнослужащих российской армии, в Украине с российской стороны воюют также служащие Росгвардии, бойцы вооружённых отрядов так называемых "ДНР" и "ЛНР" и, предположительно, наемники частных военных компаний. Данные о них в статистику Минобороны не попадают.

По оценке военной разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 тысяч человек. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных превысило 30 тысяч. В условиях боевых действий утверждения о потерях сторон не могут быть независимо проверены.

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