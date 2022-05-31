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Би-би-си: в Украине погибли более трёх тысяч российских военных

Похороны солдат в Бурятии

С начала боевых действий в Украине погибли 3052 российских военных, однако реальные потери могут оказаться на 40-60 процентов больше. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Речь идёт о тех, чьи имена и фамилии удалось подтвердить по сообщениям глав регионов России и местных СМИ. Однако власти в регионах сообщают не обо всех погибших, и реальное число потерь можно оценить, посетив местные кладбища.

Волонтеры по просьбе издания изучили ситуацию на кладбищах в Ставрополе, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, подмосковной Балашихе, под Ульяновском и в Калининградской области. На каждом кладбище были найдены могилы погибших солдат, имена которых не звучали публично. Вероятность того, погибшие принимали участие в войне на Украине, журналисты определили по дате смерти, возрасту и фотографиям в военной форме на надгробьях.

Например, на кладбище близ Ульяновска после начала войны появились 42 могилы военнослужащих; имена 21 погибшего не упоминались публично — даже в соцсетях. На кладбищах Казани и Ставрополя эта доля составила 30 процентов, а на военной аллее Копанского кладбища под Краснодаром - все 100 процентов. Как сообщала "Медиазона", в начале апреля были похоронены 55 военнослужащих 247-го гвардейского десантно-штурмового полка, однако официально сообщалось о 29 погибших. Изучив данные, журналисты Русской службы Би-би-си предположили, что потери российской армии на 40-60 процентов больше, чем подтверждено официально.

За последний месяц СМИ и официальные лица всё чаще упоминают среди погибших "добровольцев". К концу мая мая Би-би-си обнаружила сообщения о гибели, по меньше мере 81 человека, названного в публикациях добровольцами. Почти треть из них - люди старше 40 лет. Журналисты не исключают, что статус добровольца помогал им обходить действовавшие в России до конца мая ограничения по возрасту для приёма на военную службу по контракту. Для подписания первого контракта нужно было быть моложе 40 лет.

  • 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины по приказу Владимира Путина. Минобороны России озвучивало потери лишь дважды, а последний раз 25 марта, сообщив о 1351 погибшем и 3825 раненых. По оценке военной разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 тысяч человек. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных превысило 30 тысяч.

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