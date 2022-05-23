Потери РФ в Украине сравнимы с потерями СССР за 9 лет в Афганистане

За первые три месяца вторжения в Украину Россия, вероятно, понесла такие же потери, как и Советский Союз за время девятилетней войны в Афганистане. Об этом сообщает в понедельник британская разведка.

В очередной сводке о ходе войны в Украине британская разведка связывает высокий уровень потерь в российской армии с плохой тактической подготовкой отдельных подразделений, отсутствием гибкости командования, которое способствует неудачам и повтору ошибок, а также недостаточная поддержка с воздуха.

В середине мая британская военная разведка утверждала, что Россия потеряла уже около трети сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале перед началом вторжения в Украину. Тогда эта группировка оценивалась примерно в 150 тысяч человек. Однако из этих данных неясно, какая часть потерь относится к безвозвратным (то есть погибшим и умершим от ран).

По подсчётам "Медиазоны", в открытых источниках на данный опубликованы имена более 2500 российских военных, погибших в Украине. Минобороны в последний раз сообщало о потерях в марте, называя вдвое меньшее число. По утверждениям украинской стороны, число погибших россиян приближается к 30 тысячам. Данные о своих потерях украинские власти не приводят. Стороны, как правило, стремятся занизить собственные потери и преувеличить потери противника. Проверить эти данные в условиях боевых действий невозможно.