В Сенате США поддержали проект о конфискации российских активов

Профильный комитет Сената США в среду поддержал проект закона о конфискации замороженных из-за санкций российских активов. Если проект будет принят, США смогут передать эти активы Украине для компенсации ущерба от российской военной агрессии.

Законопроект называется "Акт о восстановлении экономического благополучия и возможностей для Украины" (REPO). За его одобрение проголосовали 20 членов комитета против одного. Далее проект будет вынесен на обсуждение Сената в целом, затем Палаты представителей, и в случае одобрения поступит на подпись президенту США. Если проект вступит в силу, это будет первым случаем, когда США смогут конфисковать активы, связанные со страной, с которой они сами не находятся в состоянии войны.

Председатель Комитета по международным отношениям Сената Бен Кардин заявил, что Россия может нанести поражение Украине, если та не получит всей необходимой помощи. "И мы все знаем, что одной Украиной это не кончится", - подчеркнул он.

Москва ранее заявляла, что в ответ на заморозку или конфискацию российских активов за рубежом она может предпринять аналогичные шаги в отношении активов "недружественных стран" в России, которые оценивает в как минимум 288 миллиардов долларов.