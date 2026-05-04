"Билайн" подтвердил ограничение мобильного интернета в Москве 5-9 мая

Оператор связи "Билайн" разослал своим абонентам сообщения о возможных ограничениях мобильной связи и СМС в Москве период с 5 по 9 мая. Об этом сообщают "Ведомости", "Новая газета Европа" и журналистка Ксения Собчак.

"Билайн" рекомендовал абонентам использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для звонков включить функцию VoLTE.

Другие крупные операторы связи не прокомментировали эту информацию. ASTRA со ссылкой на подписчиков сообщает, что подобные сообщения получили абоненты МТС.

О грядущих ограничениях связи 29 апреля сообщала Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники. Поже подобная информация появилась и в "Коммерсанте".

В марте 2026 года жители Москвы более недели жаловались на перебои с мобильной связью и интернетом. В конце апреля жители Петербурга жаловались на отключение мобильной связи в связи с приездом в город президента России Владимира Путина.

9 мая в российской столице парад в День победы пройдёт в урезанном виде - без военной техники, суворовцев и кадетов. Власти объяснили это оперативной обстановкой. Украинские беспилотники атакуют объекты в России практически каждую ночь.