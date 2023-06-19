Bild: Минобороны ФРГ допускает, что аммиакопровод могли подорвать ВСУ

В министерстве обороны Германии не исключают причастность Украины к подрыву аммиакопровода Тольятти — Одесса в Харьковской области в начале июня. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на отчёт ведомства с пометкой "только для служебного пользования".

В документе, как пишет издание, утверждается, что взрыв на трубопроводе, который перестал эксплуатироваться после начала российского военного вторжения в Украину, произошёл на подконтрольной Киеву территории, а его перезапуск был бы выгоден России.

Кто именно ответственен за произошедшее, ещё неясно, отмечает издание. При этом в Минобороны Германии допускают, что это могли сделать "проукраинские группы", которые "пытаются ослабить противника диверсионными актами далеко за линией фронта".

Киев публикацию Bild пока не комментировал.

Взрыв на аммиакопроводе Тольятти — Одесса в Харьковской области произошёл 7 июня. Украина и Россия обвиняют в этом друг друга.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил об обстреле аммиакопровода российской армией.

Минобороны России утверждало, что он был подорван "украинскими диверсантами". Ведомство назвало это терактом. По его информации, в результате взрыва пострадали жители, произошла утечка аммиака.

Поставки аммиака по этому трубопроводу были остановлены в день российского вторжения в Украину, позже Россия неоднократно пыталась договориться об их возобновлении, настаивая на включении работы аммиакопровода в "зерновую сделку" с Украиной. Как пишет Bild, из-за закрытия трубопровода российская сторона может потерять до двух с половиной миллиардов долларов дохода.