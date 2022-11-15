FT: Россия поставит аммиак через Украину в рамках зерновой сделки

Москва и Киев близки к тому, чтобы продлить соглашение о вывозе продовольствия из украинских портов. В обмен Россия получит возможность возобновить работу трубопровода, который через территорию Украины поставляет аммиак в порт под Одессой. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Россия и Украина по отдельности заключили соглашение с ООН при посредничестве Турции о вывозе по Чёрному морю зерна и других продуктов в июле. Договорённости действуют до 19 ноября и могут быть продлены, если ни у одной из сторон нет возражений. Собеседники газеты полагают, что продление документа состоится до конца недели.

Продление соглашения находится на стадии переговоров в ООН. Они включают в себя двусторонние встречи в кулуарах саммита "Большой двадцатки" на Бали, отмечает Financial Times.

Российские зерно и удобрения напрямую не подпадают под западные санкции, но ограничения затрагивают доступ к портам, финансам и страхованию.

Согласно обновлённому договору, Россия сможет вывозить по Чёрному морю свою сельхозпродукцию и транспортировать аммиак до порта. До войны по трубопроводу направляли более двух миллионов тонн аммиака. Возобновление транспортировки может принести Москве почти два с половиной миллиарда долларов.

На днях СМИ сообщали, что Россия на переговорах с ООН настаивала на переподключении к SWIFT Россельхозбанка, отключённого от системы передачи финансовых сообщений 14 июня. Российская сторона утверждает, что этот шаг позволит обеспечить международные сельскохозяйственные операции, в которых задействована Москва.

Источники Financial Times говорят, что США, скорее всего, помогут установить корреспондентские отношения для российского кредитора в американских банках и не восстанавливать SWIFT.

По словам глава МИД России Сергея Лаврова, который представляет Москву на саммите "Большой двадцатки", США и ЕС подтвердили письменно ООН, что препятствия для экспорта российского зерна и удобрений будут устранены. Подробности министр не привёл.

В конце октября Москва ненадолго выходила из сделки по зерну после обстрела беспилотниками российского Черноморского флота в аннексированном Крыму. В атаке Кремль обвинил Украину. Киев обстрел официально не комментировал. Через несколько дней Москва возобновила участие в сделке. Это произошло после телефонных переговоров президентов России и Турции.

Financial Times связывает быстрое возвращение Москвы в зерновую сделку растущим влиянием на Россию Турции и с неспособностью Кремля сорвать соглашение.