Билла Клинтона и экс-глав ФБР вызвали на дачу показаний по делу Эпштейна

Глава комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер вызвал для дачи показаний по делу финансиста Джеффри Эпштейна бывшего президента США Билла Клинтона, его супругу, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, а также ряд высокопоставленных бывших чиновников, включая директоров ФБР Джеймса Коми и Роберта Мюллера.

Эпштейна обвиняли в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Он, по версии следствия, получал услуги от несовершеннолетних и "одалживал" их влиятельным лицам. В 2019 году финансиста арестовали, а спустя месяц после ареста Эпштейн покончил с собой в камере.

Комер отметил, что Конгресс обязан контролировать, как федеральное правительство применяет законы о сексуальных преступлениях, и проверять ход расследования по делу Эпштейна. Комер потребовал, чтобы Минюст США опубликовал полные и неотредактированные материалы по делу не позднее 19 августа.

В июле 2025 года Минюст США заявил, что не планирует публиковать новые документы, подчеркнув, что списка клиентов Эпштейна не существует и что его смерть действительно была самоубийством. Это вызвало резкую критику со стороны демократов, которые предполагают, что среди неопубликованных материалов может быть компромат, в том числе о связях Эпштейна с президентом Дональдом Трампом.

За полное обнародование документов выступили и некоторые республиканцы, среди которых спикер Палаты представителей Майк Джонсон и бывший вице-президент Майк Пенс.

Сам Трамп во время избирательной кампании 2024 года обещал, что может раскрыть дополнительные материалы по делу, если вновь станет президентом.

Несколько дней назад агенство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ФБР отредактировало материалы по делу Эпштейна, убрав из них имя президента США Дональда Трампа и других известных персон.

Редактуру проводили сотрудники ФБР, отвечающие за соблюдение Закона о свободе информации. Имена скрыли, чтобы защитить персональные данные — даже в случае публичных фигур. Контекст, в котором упоминался Трамп, неизвестен. Упоминание имени в документах не означает причастности к правонарушениям.