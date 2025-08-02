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Bloomberg: ФБР скрыло имя Дональда Трампа в деле Джеффри Эпштейна

Джеффри Эпштейн, зарисовка из зала суда, 16 июля 2019 года
Джеффри Эпштейн, зарисовка из зала суда, 16 июля 2019 года

ФБР отредактировало материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, убрав из них имя президента США Дональда Трампа и других известных персон. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Эпштейна обвиняли в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Он, по версии следствия, получал услуги от несовершеннолетних и "одалживал" их влиятельным лицам. В 2019 году финансиста арестовали, а спустя месяц он покончил с собой в камере. Помощницу Эпштейна Гилейн Максвелл в 2022 году приговорили к 20 годам тюрьмы.

По данным Bloomberg, редактуру проводили сотрудники ФБР, отвечающие за соблюдение Закона о свободе информации. Имена скрыли, чтобы защитить персональные данные — даже в случае публичных фигур. Контекст, в котором упоминался Трамп, неизвестен. Упоминание имени в документах не означает причастности к правонарушениям.

Трамп был знаком с Эпштейном. После смерти финансиста Трамп говорил, что Эпштейн вёл список клиентов, которым он "одалживал" несовершеннолетних для секса. Среди клиентов, по мнению Трампа, могли быть демократы.

Трамп обещал опубликовать список после возвращения в Белый дом в качестве президента, но недавно его администрация заявила, что такого списка не существует.


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