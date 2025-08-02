Bloomberg: ФБР скрыло имя Дональда Трампа в деле Джеффри Эпштейна

ФБР отредактировало материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, убрав из них имя президента США Дональда Трампа и других известных персон. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Эпштейна обвиняли в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Он, по версии следствия, получал услуги от несовершеннолетних и "одалживал" их влиятельным лицам. В 2019 году финансиста арестовали, а спустя месяц он покончил с собой в камере. Помощницу Эпштейна Гилейн Максвелл в 2022 году приговорили к 20 годам тюрьмы.

По данным Bloomberg, редактуру проводили сотрудники ФБР, отвечающие за соблюдение Закона о свободе информации. Имена скрыли, чтобы защитить персональные данные — даже в случае публичных фигур. Контекст, в котором упоминался Трамп, неизвестен. Упоминание имени в документах не означает причастности к правонарушениям.

Трамп был знаком с Эпштейном. После смерти финансиста Трамп говорил, что Эпштейн вёл список клиентов, которым он "одалживал" несовершеннолетних для секса. Среди клиентов, по мнению Трампа, могли быть демократы.

Трамп обещал опубликовать список после возвращения в Белый дом в качестве президента, но недавно его администрация заявила, что такого списка не существует.