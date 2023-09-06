Биография генерала Суровикина пропала с сайта Минобороны России

Биография бывшего командующего российской группировкой в Украине генерала Сергея Суровикина пропала с сайта Министерства обороны России. На отсутствие карточки военного обратила внимание блогер и бывшая советница Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.

Согласно архивной версии сайта ведомства, страница Суровикина была доступна ещё 2 сентября этого года.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу отказался отвечать на вопрос о генерале. 5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отказался отвечать корреспонденту France Press на вопрос о ситуации с Суровикиным.

Бывший командующий российской группировкой в Украине не появлялся на публике более двух месяцев, с момента мятежа наемников ЧВК "Вагнер" 24 июня. Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что Суровикин заранее знал о мятеже. Через несколько часов после его начала российские власти опубликовали видео, на котором он призывает наемников вернуться к их месту дислокации.

СМИ и различные телеграм-каналы сообщали, что Суровикин после мятежа фактически был лишён свободы, но находился не в СИЗО, а в другом месте. Утверждалось, что его допрашивали по вопросу о возможной причастности к организации вооружённого похода на Москву, организованного ныне покойным Евгением Пригожиным.

4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала фотографию, на которой присутствует Суровикин. "Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьёй, в Москве. Фото сегодняшнее", – подписала она снимок. Журналистка не сообщила, откуда у неё фото. Об освобождении Суровикина также написала газета The New York Times ссылаясь на двух американских чиновников и человека, близкого к Минобороны России.