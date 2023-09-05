Источники The New York Times подтвердили освобождение Суровикина

Бывший командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин, задержанный после мятежа ЧВК "Вагнер", был освобожден. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников и человека, близкого к Минобороны России.

Суровикин не появлялся на публике более двух месяцев, с момента мятежа наемников ЧВК "Вагнер". Американские чиновники заявили газете, что Суровикин заранее знал о мятеже. Через несколько часов после его начала российские власти опубликовали видео, на котором генерал призывает наемников вернуться к их месту дислокации.

Собеседники газеты отметили, что хотя Суровикин, судя по всему, был освобожден из-под стражи, пока неясно, сохраняются ли какие-либо ограничения на его передвижение.

Источник, близкий к Минобороны России заявил, что Суровикин был освобожден через несколько дней после того, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Собеседник утверждает, что Суровикин сохранил свое звание, но никаких карьерных перспектив у него больше нет.

В понедельник министр обороны Сергей Шойгу отказался отвечать на вопрос о том, ведется ли следствие в отношении генерала Сергея Суровикина. 5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отказался отвечать корреспонденту France Press на вопрос о ситуации с генералом Сергеем Суровикиным.

"Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Можно задать этот вопрос вам?" – спросил корреспондент агентства во время пресс-колла.

"Нет, нельзя", – ответил ему Песков.