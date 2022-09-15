Бизнес предупредил правительство об угрозе волны банкротств в России

Крупнейшие российские ритейлеры и компании, обслуживающие недвижимость, обратились к правительству с просьбой продлить срок действия моратория на банкротства в стране. Они опасаются, что отмена приведёт к волне разорения бизнеса. С текстами обращений ознакомилась газета "Коммерсантъ".

Мораторий был введён до 1 октября весной в рамках пакета поддержки российского бизнеса. Он не позволяет кредиторам принудительно взыскивать долги с бизнеса или инициировать процедуру банкротства.

Как сказано в письме ассоциации ритейлеров, торговые сети сильно пострадали из-за ухода иностранных поставщиков, резкого роста цен и нарушений в логистике и снижения покупательской способности населения. Для отдельных компаний ситуация остается критической, говорится в обращении.

В письме компаний, обслуживающих недвижимость, говорится о росте долгов жителей за коммунальные услуги. Он угрожает работе ТСЖ, которые не могут покрыть задолженность перед поставщиками, утверждается в письме. "Коммерсантъ" не пишет, отреагировали ли на обращения в правительстве.