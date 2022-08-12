Росстат оценил снижение ВВП во втором квартале 2022 года в 4%

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) зафиксировала снижение ВВП России во втором квартале 2022 года на 4% - по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В Росстате в пятницу уточнили, что это предварительная оценка. Она основана на оперативной статистической отчетности предприятий нефинансового сектора экономики. Официальные данные по второму кварталу Росстат представит 9 сентября, пишет "Коммерсантъ".

Издание отмечает, что нынешние подсчёты совпадают с оценкой Минэкономики, которое в конце прошлого месяца сообщило, что в июне российский валовой внутренний продукт снизился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом за второй квартал экономика сократилась на 4%, уточнили в ведомстве.

Согласно данным Центробанка, спад за 2022 год должен составить 4–6%. Пик придется на четвертый квартал – от 8,5 до 12%.

Агентство Bloomberg на этой неделе написало, что начавшееся в конце февраля по указу президента Владимира Путина военное вторжение в Украину отбросило российскую экономику на четыре года назад и запустило процесс одного из самых продолжительных падений ВВП в современной истории России. Опрошенные Bloomberg эксперты предположили, что по итогам второго квартала российский ВВП упал на 4,7% в годовом выражении.

Западные страны и их союзники, включая США, Великобританию, государства Евросоюза, в связи с войной в Украине ввели несколько пакетов жёстких экономических санкций против Москвы. О приостановке бизнеса или уходе из России объявили сотни зарубежных корпораций и брендов.

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