Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Бизнесмен Год Нисанов подал заявку на гражданство Португалии

Год Нисанов (справа)

Власти Португалии рассматривают заявки на получение гражданства этой страны, поданные двумя крупными бизнесменами, связанными с Россией. Один из них включён в санкционный список США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства юстиции Португалии.

Сообщается, что заявление подал, в частности, Год Нисанов, известный московский девелопер. В июне США ввели против него персональные санкции, госсекретарь Энтони Блинкен называл его "одним из богатейших людей Европы" и человеком, "близким к ряду высокопоставленных российских официальных лиц". Нисанов после этого лишился должности вице-президента Всемирного еврейского конгресса, а также сложил полномочия председателя совета директоров спорткомплекса "Олимпийский".

Ещё один бизнесмен, о котором идёт речь в публикации - Лев Леваев, который занимается бизнесом в сфере торговли ювелирными изделиями. Он имеет гражданство Израиля, однако долгое время жил и занимался бизнесом в России.

Бизнесмены подали прошения, опираясь на так называемый закон о возвращении, по которому Португалия предоставляет гражданство потомкам евреев-сефардов. Ранее по этой же схеме гражданство Португалии, дающее право жить в любой стране ЕС, получил известный бизнесмен Роман Абрамович. Представители Нисанова и Леваева не комментировали сообщение.

  • Состояние Нисанова Forbes оценивал в 1,3 млрд долларов. В декабре 2020 года издание "Проект" опубликовало расследование, согласно которому глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и его семья пользовались имуществом Нисанова. Нисанов является совладельцем нескольких отелей и группы компаний "Киевская площадь" в Москве – в неё, в частности, входят торговый центр "Европейский" и гипермаркет "Фуд Сити".
  • Лев Леваев – выходец из СССР, один из самых богатых людей Израиля и владелец множества активов в России и по всему миру, сделавший состояние на добыче, торговле и огранке алмазов. Имя Леваева, которого часто называют "алмазным королем", фигурировало в нескольких публикациях о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией, а принадлежащая ему фирма – в "деле Магнитского". Несколько лет назад в Израиле было возбуждено уголовное дело против его родственников.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG