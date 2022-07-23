Бизнесмен Год Нисанов подал заявку на гражданство Португалии

Власти Португалии рассматривают заявки на получение гражданства этой страны, поданные двумя крупными бизнесменами, связанными с Россией. Один из них включён в санкционный список США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства юстиции Португалии.
Сообщается, что заявление подал, в частности, Год Нисанов, известный московский девелопер. В июне США ввели против него персональные санкции, госсекретарь Энтони Блинкен называл его "одним из богатейших людей Европы" и человеком, "близким к ряду высокопоставленных российских официальных лиц". Нисанов после этого лишился должности вице-президента Всемирного еврейского конгресса, а также сложил полномочия председателя совета директоров спорткомплекса "Олимпийский".
Ещё один бизнесмен, о котором идёт речь в публикации - Лев Леваев, который занимается бизнесом в сфере торговли ювелирными изделиями. Он имеет гражданство Израиля, однако долгое время жил и занимался бизнесом в России.
Бизнесмены подали прошения, опираясь на так называемый закон о возвращении, по которому Португалия предоставляет гражданство потомкам евреев-сефардов. Ранее по этой же схеме гражданство Португалии, дающее право жить в любой стране ЕС, получил известный бизнесмен Роман Абрамович. Представители Нисанова и Леваева не комментировали сообщение.
- Состояние Нисанова Forbes оценивал в 1,3 млрд долларов. В декабре 2020 года издание "Проект" опубликовало расследование, согласно которому глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и его семья пользовались имуществом Нисанова. Нисанов является совладельцем нескольких отелей и группы компаний "Киевская площадь" в Москве – в неё, в частности, входят торговый центр "Европейский" и гипермаркет "Фуд Сити".
- Лев Леваев – выходец из СССР, один из самых богатых людей Израиля и владелец множества активов в России и по всему миру, сделавший состояние на добыче, торговле и огранке алмазов. Имя Леваева, которого часто называют "алмазным королем", фигурировало в нескольких публикациях о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией, а принадлежащая ему фирма – в "деле Магнитского". Несколько лет назад в Израиле было возбуждено уголовное дело против его родственников.
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