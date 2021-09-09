Российский миллиардер купил долю в близком к Шойгу застройщике

Российский милиардер Год Нисанов и структуры его компании "Киевская площадь" купили почти 10% акций в девелоперской компании "Самолёт". По словам Нисанова, сделка "создаст возможности для новых грандиозных проектов" не только в России, но и на всем пространстве СНГ.

Год Нисанов и его партнер Захар Илиев, которые владеют "Киевской площадью" (в нее входят, в частности, "Фуд Сити" и ТРЦ "Европейский" в Москве), много лет входят в рейтинг Forbes как главные "короли российской недвижимости". Например, даже за сложный для арендодателей пандемический 2020 год бизнесмены получили от своих объектов доход в $1,28 млрд.

Девелопер "Самолёт" специализируется на массовом жилье и, по данным Единого ресурса застройщиков, занимает четвертую строчку в топ-100 девелоперов России. Выручка группы в 2020 году составила 59,7 млрд рублей. Крупнейшие акционеры – Павел Голубков, Михаил Кенин и Игорь Евтушевский. Один из основателей "Самолёта" – Михаил Воробьёв, сын сенатора Юрия Воробьева. Воробьёв-старший – старый друг и соратник министра обороны Сергея Шойгу.

Сергей Шойгу и Юрий Воробьёв – соседи по Рублево-Успенскому шоссе. Их дачи расположены на смежных участках с живописным видом на Москву-реку, по выходным здесь могут собираться обе семьи. Незадолго до кризиса 2008 года родственники Шойгу и Воробьёва были вовлечены в несколько девелоперских проектов на Рублевке. Например, компания жены Юрия Воробьёва Людмилы была в числе соучредителей в компании "Раздоры Сити", она собиралась строить элитный коттеджный поселок вместе с Михаилом Кениным. Из-за кризиса проект заморозили.

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Ещё один сын Юрия Воробьёва – губернатор Московской области Андрей Воробьёв.