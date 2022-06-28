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Михальченко дали 20 лет за хищения при строительстве резиденции Путина

Дмитрий Михальченко (архивное фото)

Второй Западный окружной военный суд назначил 20 лет колонии строгого режима петербургскому бизнесмену, бывшему генеральному директору холдинга "Форум" Дмитрию Михальченко по обвинению в хищениях при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарёве и создание преступного сообщества.

Михальченко также назначен штраф в размере одного миллиона рублей.

Другому обвиняемому по делу - бывшему директору государственного предприятия "Атэкс" Андрею Каминову - суд назначил 15 лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей.

Бывшего руководителя Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны (ФСО) генерал-лейтенанта запаса Игоря Васильева и начальника одного из отделов этой же службы полковника Дмитрия Улитина - суд приговорил к шести и пяти годам колонии общего режима соответственно, штрафам по 500 тысяч рублей и лишением званий.

Еще двоим обвиняемым – бывшему гендиректору компании "Стройфасад" Сергею Литвинову и одному из бывших руководителей компании "Климат проф" Борису Мальцеву - суд назначил 11 лет колонии строгого режима и три года колонии общего режима - соответственно.

Все подсудимые признаны виновными в особо крупной растрате бюджетных средств, а Михальченко, Каминов и Литвинов также - в создании, руководстве и участии в организованном преступном сообществе с использованием служебного положения.

Уголовное дело о хищении денежных средств при строительстве резиденции президента РФ в Ново-Огареве было возбуждено в 2017 году.

Согласно материалам уголовного дела, ФСО заказала унитарному предприятию "Атэк", учредителем которого она являлась, строительство дома приемов в Ново-Огареве. Стоимость проекта составляла 5,7 миллиардов рублей. Как установило следствие, при строительстве различных объектов резиденции было похищено почти полтора миллиарда рублей.

В приговоре, в частности говорилось, что стоимость вентиляционного оборудования и кондиционеров была увеличена в несколько раз. При облицовке дома приемов натуральным гранитом применялись более дешевые материалы.

Михальченко был арестован в 2016 году по обвинению в контрабанде алкоголя. Позже появились сообщения, что он причастен и к делу о хищениях при строительстве резиденции в Ново-Огареве. В 2018 году бизнесмена приговорили по делу о контрабанде к четырем годам и семи месяцам колонии.

В мае этого года Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства имущество Дмитрия Михальченко на 4 миллиарда рублей по иску Генеральной прокуратуры.

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