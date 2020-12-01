ФСО потребовала в суде миллиард рублей от строителя резиденции Путина

Федеральная служба охраны подала иск к строителю резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве, осуждённому на 8 лет лишения свободы за хищения во время работ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ответчик, — Станислав Кюнер, — был заместителем генерального директора подведомственного ФСО государственного предприятия "Атэкс". В 2015 году оно строило дом приёмов в резиденции Путина в подмосковном Ново-Огарёве, получив на это 5,7 миллиарда рублей. Строительство не было завершено, ФСО отсудила у своего предприятия неустойку.

Позже эти работы стали одним из эпизодов масштабного уголовного дела о коррупции на таможне и в ФСО. Кюнер признал свою вину и сотрудничал со следствием, но в июле был приговорён к восьми годам колонии по делу об участии в организованном преступном сообществе и растрате. Его бывшая жена утверждала, что во время следствия он успел продать свою недвижимость на сумму до 500 миллионов рублей.

Среди обвиняемых по тому же делу — один из крупнейших бизнесменов Санкт-Петербурга Дмитрий Михальченко и генерал ФСО Игорь Васильев, приговор им ещё не вынесен.

В деле были эпизоды, связанные также с хищениями на комплексе госдач "Воробьёвы горы", в резиденции заместителя главы Совбеза Дмитрия Медведева "Горки-9" и на принадлежащем ФСО комплексе Средних торговых рядов на Красной площади, рассказывал ранее источник агентства РБК. Эти эпизоды ещё не дошли до суда.