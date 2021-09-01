Бизнесмена сняли с выборов в Госдуму из-за акций "Яндекса" и "Сбера"

Верховный суд России удовлетворил иск Центральной избирательной комиссии и снял с выборов в Госдуму предпринимателя Дмитрий Потапенко. Он баллотировался от "Российской партии свободы и справедливости" (РПСС). Об этом сообщает "Интерфакс".

Причиной для снятия Потапенко с выборов стало наличие у него акций "Яндекса" и "Сбербанка", которые он приобрёл через брокерские конторы. В иске Центризбиркома говорилось, что бизнесмен владеет иностранными активами. Российские компании "Яндекс" и "Сбер" торгуются на зарубежных биржах. Верховный суд счёл их акции иностранными финансовыми инструментами.

Кандидатам в парламент и депутатам Госдумы запрещено владеть иностранными финансовыми активами. За нарушение этого правила с выборов в Думу уже был снят бывший кандидат на пост президента от КПРФ Павел Грудинин и некоторые кандидаты от "Яблока". Под запрет попадают и акции банков в портфелях российских инвестиционных банков, в которые могут вложиться кандидаты, и финансовые инструменты с иностранных бирж. Акции Сбербанка торгуются на Лондонской бирже, а "Яндекса" – на Нью-Йоркской NASDAQ.