ЦИК потребует снять с выборов владельца акций "Яндекса" и "Сбербанка"

Центризбирком России направит в суд иски о снятии с выборов в Госдуму семи кандидатов от Партии роста и Российской партии свободы и справедливости, владеющих иностранными активами. У одного из кандидатов, Дмитрия Потапенко, таковыми признаны акции "Яндекса" и "Сбербанка" — российских компаний, торгующихся на зарубежных биржах. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Кандидатам в парламент и депутатам Госдумы запрещено владеть иностранными финансовыми активами. За нарушение этого правила с выборов в Думу уже был снят бывший кандидат на пост президента от КПРФ Павел Грудинин и некоторых кандидатов от "Яблока". Под запрет попадают и акции банков в портфелях российских инвестиционных банков, в которые могут вложиться кандидаты, и финансовые инструменты с иностранных бирж. Акции Сбербанка торгуются на Лондонской бирже, а "Яндекса" — на Нью-Йоркской NASDAQ.

По информации издания "Сота", вопрос об акциях "Яндекса" уже подавал ЦИК Якутии. Комиссия обратилась в Центризбирком с просьбой о методической поддержке с этим вопросом: с одной стороны, поисковик считается российской транснациональной компанией, с другой, его эмитент находится в Нидерландах.

ЦИК приступил к снятию кандидатов с иностранными активами после получения результатов соответствующей проверки Центробанка. Ранее на основе этого отчета партии "Яблоко", "Новые люди" и ЛДПР уже сняли с выборов восьмерых кандидатов. У одного из них, Екатерины Колесниковой, стоимость актива составляла 68 долларов США — около 5 тысяч рублей.