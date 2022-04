Блестящие новые. Артемий Троицкий открывает таланты

Хедлайнеры двести двадцать четвёртого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – новые мастера британского рока. Среди лучших альбомов 2021 года оказалось сразу несколько работ совсем молодых групп-дебютантов. Большинство из них – английские, такой мощной новой волны талантов в Британии не наблюдалось уже лет 30! Рок-журналист Артемий Троицкий продолжает расширять музыкальный кругозор своей аудитории, не забывая о трагических обстоятельствах, которые переживает сейчас весь мир.

Считается, что, когда говорят пушки, музы должны молчать, но это неправильно: искусство, по моему убеждению, должно говорить в любых обстоятельствах. Трагические события - российская агрессия против Украины - к сожалению, продолжают развиваться, и поэтому каждый свежий выпуск "Музыка на Сврободе" мы будем теперь открывать с хроники украинского музыкального сопротивления, со своего рода бонус-трека "Нет войне!" Это сводки с музыкального фронта, новейшие украинские записи, продолжающие цикл трёх специальных антивоенных выпусков, который мы представили в марте 2022 года. Сегодня у нас, как ни странно, украинская песня на русском языке, поскольку повествование в ней ведётся от лица пленённого российского солдата. Композиция называется Хлопчику, давай по сутi и записана она участниками украинского хип-хоп проекта Mr. Cokemaker.

А теперь переходим к музыкальной рутине. Начнём с английской группы с громоздким названием Black Country, New Road. Год и место основания: 2018 год, Лондон. Первый альбом с логичным названием For the First Time вышел в феврале и собрал максимум восторженных отзывов по обе стороны Атлантики. Группа под управлением Айзека Вудса (вокал, гитара) очень странная и строгой категоризации не поддаётся. Их семь человек, включая саксофониста и скрипачку, стиль свободно плавает между роком, фолком, шансоном и камерной музыкой. Но по энергетике – точно рок! Вокальная манера фронтмена Вудса слегка напоминает культового Скотта Уокера, любовь к сложным композициям – прог-рок, но в общем и целом я бы сказал, что BCNR создают нечто реально новое и уникальное. Согласитесь – редкий комплимент по сегодняшним временам.

Black Country, New Road с композицией "Научная ярмарка"

Трио Black Midi во главе с гитаристом-вокалистом Джорди Грипом – друзья Black Country, New Road и часто выступают вместе с ними на концертах. Они на год старше и базируются в южнолондонском пригороде Кройдон. В 2021 году у группы вышел уже второй альбом (дебютный, Schlagenheim, появился годом раньше), называется "Кавалькада". Великолепная техника игры, напористость и насыщенность композиций роднят обе группы, но Black Midi не столь эклектичны и более-менее вписываются в треугольник "пост-панк/прог-рок/math rock". Я истосковался по такой гиперэнергичной и в то же время гибкой и изобретательной музыке, поэтому не могу отказать себе (и вам) в удовольствии прослушать сразу два номера с альбома Black Midi – "Сброшенный с трона" и "Чушь и ерунда".





Dry Cleaning ("Химчистка") тоже из Южного Лондона. Квартет, главные роли в котором играют вокалистка и поэтесса Флоранс Шоу и гитарист Том Доус, тоже сформировался совсем недавно, в 2018 году. Их дебютный альбом, "Новая длинная нога", был сенсационно назван "альбомом года" по многим экспертным опросам. И я понимаю почему, у меня он тоже в самом топе. Записывал альбом Джон Пэриш, гитарист и продюсер Пи Джей Харви, и это кое-что объясняет. Минимальный, но очень глубокий электрогитарный саунд, фокус на голосе и смысле. Флоранс Шоу вообще не поёт, а только говорит – очень выразительно, прямо-таки гипнотизирующе. Похоже на Лори Андерсон. Вторая ассоциация – "лирическое" измерение Sonic Youth с голосом Ким Гордон. Тексты как бы очень конкретные, приземлённые, на сугубо бытовые темы – про еду, про животных, дантистов и таксистов. Но при этом с причудливым сюрным вывертом, и это делает поэзию Шоу похожей на гротескный "магический реализм" Марка Э Смита… Короче, совершенно неожиданная и выдающаяся во всех отношениях работа совсем молодой группы! Все треки на альбоме хороши; я выбрал "Её гиппопотам".



И четвёртый супердебютант – квинтет Squid. Группа возникла в прелестном богемном Брайтоне в 2017 году, но позднее перебралась в Лондон. Опять же, и здесь имеется ярко выраженный фронтмен, вокалист и барабанщик Олли Джадж. Первый альбом, "Чистое зелёное поле", вышел в мае 2021-го. По аналогии с фри-джазом я назвал бы стиль Squid "фри-рок": удалая драйвовая музыка, наследующая от панка, фанка, нойза и экспериментальной электроники. К сожалению, не видел группу живьём, но подозреваю, что на концертах эти ребята должны быть особенно хороши.

Группа Squid с композицией G.S.K.

Вообще, что объединяет всех четырёх блестящих новичков – так это мощная игра и великолепное владение инструментами. После 1960–1970-х годов, когда меломанский мир дружно восхищался героическими гитаристами, виртуозными клавишниками и затейливыми барабанщиками, мастера инструментала как-то отошли в тень. Теперь, похоже, новое поколение модных групп вновь возвращает вкус к классной игре! Нелишнее доказательство того, что рок-н-ролл жив, хотя остальной мир – почти уже нет.

