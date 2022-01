"Смурь" в чистом виде. Артемий Троицкий борется с настроением

Хедлайнеры двести девятнадцатого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители преимущественно мрачно-грустного темперамента, собранные под зонтиком американской студии звукозаписи Felte Records. Рок-журналист Артемий Троицкий разбирается в настроениях времени и музыкантов, объясняя, как одно становится конгениальным другому.

В этом году американскому независимому лейблу Felte исполняется 10 лет. И срок небольшой, и компания некрупная, но что-то в ней есть… Обычно с инди-лейблами ведь как: или они работают с артистами местного разлива, или ориентируются на определённый стиль, или – чаще всего – подписывают контракты с теми, в ком видят творческий и коммерческий потенциал. У Felte всего этого тоже есть понемножку, но самая отчётливая характеристика их репертуара лежит в иной плоскости. Есть такое хорошее, хотя и не очень популярное русское слово – "смурной", нечто среднее между "мрачный", "грустный", "задумчивый" и "странный". Точного английского аналога этого слова нет, но ближайшее по ощущению, наверное, – moody или gloomy. Так вот, Felte – это лейбл определённого настроения, и настроение это смурное.

Появилась эта звукозаписывающая компания в Бруклине в 2012 году. Владелец Джефф Оуэнс. Оценивая ситуацию на рынке, он говорит: "Это десятилетие – первое в истории музыки, когда о технологиях и музыкальном медиапространстве говорят больше, чем о самих артистах. Это, конечно, определённый вызов, но, тем не менее, я считаю, что настало интересное время для работы. Важны правильный подход и ориентиры: быть терпеливыми, не гнаться за сиюминутным успехом, верить в творческую самостоятельность и талант музыкантов". Первыми клиентами Felte стал бруклинский электронный дуэт ERAAS (Роберт Тоуэр и Остин Ставиарц), который выпустил всего два альбома, в 2012 и 2013 годах, но в каком-то смысле задал весь "смурной" вектор лейбла на декаду вперёд. И этому не помешал даже переезд Оуэнса в солнечный Лос-Анджелес.

Группа ERAAS с композицией "Привидение"

Многие артисты из каталога Felte – готичные Ritual Howls, нойзовые Sextile, трип-хоповые Exitmusic, электроклэшевые PVT – в "Музыке на Свободе" звучали. Сейчас я хотел бы познакомить вас с новинками лейбла – и, поверьте, они того стоят! Начнём с группы Gross Net из Северной Ирландии. Проект ведёт один музыкант, житель Белфаста по имени Филипп Куинн, композитор-электронщик, вокалист и, судя по песням, левый политический активист и поклонник экспериментального поп-романса в духе Скотта Уокера. Gross Net Means Gross Net – первый альбом артиста, вышел в августе 2020 года. Практически все песни имеют политический контекст, в том числе и трек с говорящим названием "Социальные националисты".



Следующая группа-дебютант – из Калифорнии. Гитарное трио с вокалисткой-басисткой Мони Кац называется Gold Cage и исполняет музыку, которую иногда называют slow-core – максимально замедленный, заторможенный меланхоличный постпанк. Вообще надо сказать, что если и говорить о стилистической ориентации Felte, то постпанк, пожалуй, доминирует по настроению. Альбом "Золотой клетки" увидел свет весной 2021 года, называется "Социальная опора".

Gold Cage с композицией Halcion

Теперь Mint Field: несмотря на англоязычное название, дуэт Эстреллы дель Сол и Себастиана Найра поёт по-испански. Артисты из приграничной мафиозной Тихуаны (сейчас перебрались в Мехико-сити), но ни к зажигательному текильному "текс-мекс", ни вообще к латинской музыке не имеют ни малейшего отношения. Это "смурь" в чистом виде: депрессивные минорные баллады под аккомпанемент искажённого звука электрогитары. "Мировое чувство" – второй альбом невесёлого, но впечатляющего неподдельной эмоциональностью тандема.

Mint Field с композицией "Последовательность"

Deserta – одна из немногих групп из конюшни Felte, способная добиться если не массового, то по крайней мере нишевого успеха. Фронтмен трио – гитарист/вокалист Мэтью Доти, прежде игравший в нескольких лос-анджелесских построковых и даже хеви-металлических командах (Saxon Shore, Midnight Faces…). Однако "Чёрная аура моё солнце" – дебютный альбом нового проекта Доти – скорее, хоть и "тяжёлая", но психоделика, а не "металл". Если уж забираться в дебри рок-терминологии, то я бы квалифицировал стиль группы как своеобразную смесь статичного гитарного "шугейза" и импровизационного шумового "стоунер-рока". Вокальная сторона проекта пока явно хромает, но, возможно, уже готовый к релизу второй альбом Deserta исправит впечатление.

Группа Deserta с песенкой Monica

Завершит экскурсию по маленькому, но мощному калифорнийскому лейблу последний альбом одной из моих любимых американских групп последних лет, Ganser. "Синдром Гансера" – разновидность психического расстройства, характеризующаяся бессвязной речью, бессмысленными ответами на вопросы и вообще, когда человек несёт чушь, сам того не сознавая. В нашем случае Ganser – абсолютно блестящий рок-квартет из Чикаго в составе Алисии Гейнс, Нади Гарофало, Брайана Кандиффа и Чарли Тандсмана. До контракта с Felte группа успела выпустить самостоятельно два отличных альбома (в 2016 и 2018 годах), но третий, "Только взгляни на это небо", на мой вкус – просто шедевр! Стиль группы непростой, и определяют его, как я заметил, очень по-разному – от постпанка до (!)арт-рока. На самом деле, источник вдохновения Ganser – радикальный нью-йоркский no wave конца 1970-х. Это и общее саркастично-издевательское настроение песен, и потрясающая гитара Тандсмана, заставляющая вспомнить Арто Линдсея, и – в первую очередь – голос и манера пения Гарофало, которая не копирует великую Лидию Ланч, но, скажем так, ей конгениальна. Я выбрал песню "Самообслуживание", но, поверьте, – весь альбом исключительно хорош! Жду не дождусь очередной работы Ganser.



Прекрасно, что и в наше смутное время появляются и артисты, и их "сервисмены" в лице рекорд-лейблов, которые достаточно талантливы и смелы для того, чтобы это время отразить. "Отразить" во всех смыслах.

Плейлист 219-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. U.S.Girls (Canada/USA). Born to Lose, LP Heavy Light

2. Tamikrest (Mali). Azawad, LP Tamotait

3. Shama & Friends (UK/India). Blood Moon, LP Let The Light In

4. Oligarkh (Россия). Devochki, LP Anatoly

5. Oligarkh (Россия). "Старики", LР "Встань и иди"

6. Gross Net (UK). Social Nationalists, LP Gross Net Means Gross Net

7. Gold Cage (USA). Halcion, LP Social Crutch

8. Mint Field (Mexico). Contingencia, LP Sentimento Mundial

9. Deserta (USA). Monica, LP Black Aura My Sun

10. Ganser (USA). Self Service, LP Just Look at That Sky

11. The Lovely Eggs (UK). Bear Pit, LP I Am Moron

12. Random Orchestra (Germany). Atria, LP Membrane

13. Surprise Chef (Australia). All News Is Good News, LP All News Is Good News

