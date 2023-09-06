Блинкен анонсировал выделении 1 млрд долларов на помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделят Украине новый пакет помощи, стоимость которого достигает 1 миллиарда долларов.

На брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой он также рассказал, что более 665 миллионов долларов из этого пакета пойдут на военную и гражданскую помощь в сфере безопасности.

"В целом с начала российской агрессии мы выделили более 43 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности", – добавил Блинкен.

В среду Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев. Он заявил, что вернулся в Киев, чтобы обсудить с украинскими партнерами продолжающееся контрнаступление, будущую помощь и усилия по восстановлению Украины. Но прежде всего, чтобы "укрепить непоколебимую приверженность США Украине".