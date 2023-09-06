Администрация президента США в среду объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него впервые войдут снаряды для танков "Абрамс" с обеднённым ураном. Кроме того, Пентагон поставит Украине боеприпасы для установок залпового огня HIMARS, противотанковые комплексы "Джавелин", тактические системы навигации и связи и другую технику и боеприпасы. Общая стоимость пакета - 175 миллионов долларов.

Обеднённый уран используется для увеличения бронебойности снарядов, а также в танковой броне. Он обладает низкой радиоактивностью и не относится к ядерному оружию. Тем не менее планы поставок таких боеприпасов Украине вызвали резкую критику Кремля. Москва разместила ядерное оружие в Беларуси, сославшись на планы таких поставок со стороны Великобритании.

Также 6 сентября лидеры американского Сената от обеих крупнейших партий - республиканской и демократической, - выступили за дальнейшую поддержку Украины.

" Мы должны и дальше поддерживать наших друзей в Украине, даже больше чем раньше, в то время как контрнаступление против путинских сил идет полным ходом", – заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Республиканский лидер Митч Макконнелл призвал "продолжать инвестиции в военно-промышленную базу Америки, чтобы поддержать наших партнёров в сегодняшней борьбе и помочь нашим силам сдержать завтрашние угрозы".

Президент Джо Байден в августе попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы до конца года в размере 40 миллиардов долларов, включая 24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды. Решение должно быть принято до 1 октября.