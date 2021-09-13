Блинкен ответил на вопросы по Афганистану в Конгрессе США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник начал давать показания в Комитете по международным делам Палаты представителей - слушания посвящены выводу американских войск из Афганистана. Законодатели-республиканцы задают вопросы о действиях президента-демократа Джо Байдена в последние дни войны. Законодатели-демократы, как отмечает "Голос Америки", делают акцент на действиях предыдущих администраций: республиканских при Джордже Буше-младшем и Дональде Трампе и администрациях при демократах Бараке Обаме и Джо Байдене.



Блинкен напомнил законодателям, что договоренность с Талибаном о выводе американских войск из Афганистана была достигнута предшествующей администрацией. По его словам, к моменту инаугурации Байдена у талибов были самые сильные военные позиции с 11 сентября 2001 года, а у США – наименьшее количество войск в Афганистане с 2001 года.

Говоря об усилиях по эвакуации американцев и уязвимых афганцев, Блинкен отметил, что Соединенные Штаты начали готовиться к этому процессу заблаговременно. Но, по его словам, экстренный характер эвакуации был вызвана крахом афганских сил безопасности и правительства. "В течение года мы постоянно оценивали их способность удержать позиции и рассматривали множество сценариев. Даже самые пессимистические оценки не указывали, что правительственные силы в Кабуле рухнут, когда американские силы еще находятся в стране", сказал Блинкен.

Во вторник Блинкен даст показания в сенатском Комитете по международным отношениям.