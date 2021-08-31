Талибов призывают содействовать безопасной работе аэропорта в Кабуле

Вернувшееся к власти в Афганистане движение "Талибан" (признано в России террористической организацией и запрещено) обсуждает дальнейшее функционирование международного аэропорта в Кабуле на переговорах с Катаром и Турцией.

Об этом сообщил, в частности, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, отметив, что талибы обязаны к кратчайшие сроки обеспечить безопасность аэропорта, чтобы люди, желающие выехать из страны, смогли сделать это посредством гражданских рейсов.

"Резолюция Совета безопасности ООН должна быть исполнена", - подчеркнул Ле Дриан вскоре после того, как США объявили 30 августа о полном выводе из Афганистана всех своих военнослужащих – в соответствии с определённым президентом Джо Байденом крайним сроком до 31-го августа.

Совбез одобрил резолюцию по Афганистану в понедельник. В ней говорится, что руководство "Талибана" должно выполнить высказанные им обещания и позволить свободно покинуть афганскую территорию всем, кто хочет это сделать.

В резолюции, принятой 13-ю голосами "за" при двух воздержавшихся (России и Китая), подчёркивается, что от талибов ждут содействия в "спокойном, безопасном и организованном выезде из Афганистана местных граждан и иностранцев". Документ также призывает к беспрепятственному приёму гуманитарных грузов, соблюдению прав человека и усилиям по борьбе с терроризмом.

Госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в понедельник после сообщения американского армейского командования о завершившемся выводе сил из Афганистана, сказал, что все американские дипломаты покинули Кабул. США приостановили дипломатические присутствие в Афганистане. Из Кабула оно перемещается пока в столицу Катара Доху, где талибы имеют политический офис.

С конца июля США и их союзники эвакуировали из Афганистана свыше 122 тысяч человек, большую часть – с середины августа, когда талибы захватили Кабул. Блинкен заявил, что Вашингтон, действуя совместно с союзниками и партнёрами, продолжит "неустанные" усилия с целью помочь американцам, гражданам других стран и афганцам, опасающихся за свою безопасность при новой власти, покинуть Афганистан наземным или воздушным транспортом, когда возобновиться работа кабульского международного аэропорта.

Президент Джо Байден в заявлении по случаю вывода войск из Афганистана поблагодарил американских военных, дипломатов, волонтеров и ветеранов за организацию и помощь в эвакуации граждан США, Афганистана и других стран.

"Наши войска выполнили самую крупную воздушную перевозку в истории США. Они сделали это с непревзойденным мужеством, профессионализмом и решимостью. Теперь наше 20-летнее военное присутствие в Афганистане закончилось. Завершение нашей военной миссии было лучшим способом защитить жизни американских солдат и обеспечить безопасное отбытие для тех, кто хотел покинуть Афганистан", - приводит слова Байдена "Голос Америки".