Блинкен похвалил Армению и Азербайджан за "смелые шаги"

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Он похвалил стороны за "смелые шаги" на пути к миру. Обе страны неоднократно вступали в вооруженный конфликт из-за территории самовпровозглашённого Нагорного Карабаха и приграничных земель.
По словам Блинкена, страны делают реальные шаги, направленные на то, чтобы оставить прошлое позади и работать над прочным миром. По словам госсекретаря, переговоры будут основываться на предыдущих дискуссиях на Генеральной Ассамблее ООН и других встречах между официальными лицами Армении, Азербайджана и США.
В начале ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в Сочи переговоры при участии президента России Владимира Путина. Тогда стороны договорились "не применять силу", решая вопрос о контроле над территорией Нагорного Карабаха. Армения и Азербайджан согласились "урегулировать спор, опираясь на признание взаимного суверенитета и территориальной интеграции", а также обсуждать все проблемы в соответствии с уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года.
- Независимость Нагорно-Карабахской республики была провозглашена этническими армянами бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области в начале 1990-х годов. Ни одна страна мира её не признала. После боевых действий 2020 года часть региона перешла под контроль Азербайджана.
- Напряжённость в регионе сохраняется до сих пор. В ночь с 12 на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе произошли бои, в результате которых погибли несколько сотен военных с обеих сторон. Баку и Ереван обвинили друг друга в агрессии и провокациях. В середине октября при посредничестве Евросоюза стороны согласовали работу европейской наблюдательной миссии вдоль границы Армении и Азербайджана.
- Лидеры Армении и Азербайджана – Никол Пашинян и Ильхам Алиев – заявляли о планах заключить мирное соглашение до конца 2022 года.