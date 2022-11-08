Блинкен похвалил Армению и Азербайджан за "смелые шаги"

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Он похвалил стороны за "смелые шаги" на пути к миру. Обе страны неоднократно вступали в вооруженный конфликт из-за территории самовпровозглашённого Нагорного Карабаха и приграничных земель.

По словам Блинкена, страны делают реальные шаги, направленные на то, чтобы оставить прошлое позади и работать над прочным миром. По словам госсекретаря, переговоры будут основываться на предыдущих дискуссиях на Генеральной Ассамблее ООН и других встречах между официальными лицами Армении, Азербайджана и США.

В начале ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в Сочи переговоры при участии президента России Владимира Путина. Тогда стороны договорились "не применять силу", решая вопрос о контроле над территорией Нагорного Карабаха. Армения и Азербайджан согласились "урегулировать спор, опираясь на признание взаимного суверенитета и территориальной интеграции", а также обсуждать все проблемы в соответствии с уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года.