Азербайджан и Армения договорились "не применять силу", решая вопрос о контроле над территорией Нагорного Карабаха. Об этом говорится в совместном заявлении, сделанном после трёхсторонних переговоров с участием России, сообщает AFP.

Стороны согласились "урегулировать спор, опираясь на признание взаимного суверенитета и территориальной интеграции", а также обсуждать все проблемы в соответствии с уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Инициатива мирного решения конфликта появилась спустя месяц после самых ожесточенных столкновений Армении и Азербайджана с 2020 года. В заявлении на сайте Кремля говорится, что все участники переговоров, которые состоялись сегодня в Сочи, отметили важность запуска трёхсторонних межпарламентских контактов для укрепления доверия.