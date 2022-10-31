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Баку и Ереван договорились мирно решить вопрос о Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Сочи, Россия. 31 октября 2022 года

Азербайджан и Армения договорились "не применять силу", решая вопрос о контроле над территорией Нагорного Карабаха. Об этом говорится в совместном заявлении, сделанном после трёхсторонних переговоров с участием России, сообщает AFP.

Стороны согласились "урегулировать спор, опираясь на признание взаимного суверенитета и территориальной интеграции", а также обсуждать все проблемы в соответствии с уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Инициатива мирного решения конфликта появилась спустя месяц после самых ожесточенных столкновений Армении и Азербайджана с 2020 года. В заявлении на сайте Кремля говорится, что все участники переговоров, которые состоялись сегодня в Сочи, отметили важность запуска трёхсторонних межпарламентских контактов для укрепления доверия.

  • Международное сообщество признаёт Нагорный Карабах суверенной территорией Азербайджана, однако с начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона.
  • По итогам боёв осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территорий Нагорного Карабаха, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе размещены российские миротворческие силы.
  • Напряжённость в регионе сохраняется до сих пор. В ночь с 12 на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе произошли бои, в результате которых погибли несколько сотен военных с обеих сторон. Баку и Ереван обвинили друг друга в агрессии и провокациях. В середине октября при посредничестве Евросоюза стороны согласовали работу европейской наблюдательной миссии вдоль границы Армении и Азербайджана.

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