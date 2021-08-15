Блинкен считает неуместным сравнивать уход из Кабула с бегством из Сайгона

В связи с окружением Кабула войсками талибов госсекретарь США Энтони Блинкен отверг попытки сравнивать эвакуацию американцев из Кабула с беспорядочным бегством в последние дни Вьетнамской войны. Высказывание Блинкена совпало по времени с в заявлением России о том, что она консультируется с другими государствами по вопросу о срочном созыве Совета безопасности ООН по ситуации в Афганистане.



"Это не Сайгон", - заявил Блинкен амениканскому телеканалу ABC. Различие в том, что мы прибыли в Афганистан 20 лет назад для решения только одной задачи. Речь шла о наказании тех, кто совершил нападение на США 11 сентября 2001 года. И эта задача была успешно решена".



Дипломаты Эстонии и Норвегии 15 августа попросили Совет безопасности ООН срочно обсудить события в Афганистане. Тем временем, специальный представитель России по Афганистану Замир Кабулов сообщил журналистам, что Москва в контакте с другими странами добивается назначения сроков для чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН.



Россия - одна из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, наравне с США, Великобританией, Францией и Китаем.



Премьер-министр Великобритании Бори Джонсон назначил на воскресенье, 15 августа очередной раунд переговоров по Афганистану и отозвал парламентариев из отпусков. 13 августа Джонсон заявил, что Британия не отвернётся от Афганистана, даже несмотря на то, что она подтвердила неизбежную эвакуацию сотрудников своего посольства в Кабуле в связи с быстрым приближением талибов.



Союз НАТО в воскресенье подтвердил продолжение миссии своих военнослужащих в аэропорту Кабула, которые помогают Афганистану поддерживать связь с внешним миром. Представитель НАТО заявил, что политический выход из нынешней ситуации - необходим как никогда прежде.