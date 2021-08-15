Уже или через час? Талибы захватили Кабул – и весь Афганистан

Боевики движения "Талибан" в ночь на 15 августа начали штурмовать столицу Афганистана Кабул, окружив город со всех сторон. Остановившись на подступах, они вдруг пообещали не устраивать в городе резни и репрессий и изъявили желание вернуться к переговорам о "мирной сдаче города" и капитуляции правительства и президента Ашрафа Гани. Вся остальная территория страны уже перешла под их контроль, после падения в последние дни и часы крупных городов Мазари-Шариф и Джелалабад, а чуть ранее – Кандагара и Герата. Полностью разложившаяся афганская армия бежит без боев, часть в соседние Таджикистан и Узбекистан, а западные правительства во главе с США по воздуху отчаянно эвакуируют из Кабула всех, кого только удастся.

Днем 15 августа на улицах Кабула царит хаос и паника. Часть жителей пытается покинуть город, бегут работники правительственных учреждений. Закрываются административные офисы, полицейские участки, армейские управления, остановили работу магазины и рынки.

Американцы – чиновники, военные и служащие разных компаний – эвакуированные из Афганистана, в последние недели и дни получают от своих бывших афганских коллеги сослуживцев такие отчаянные сообщения:

"Привет, братишка! Надеюсь, у тебя все хорошо. Есть способ хоть кому-то сейчас попросить убежища сейчас в американском посольстве в Кабуле? С моими мамой и подружкой все будет хорошо, но брат в опасности. Визы никто не выдает. Если они возьмут Кабул, то пойдут от двери к двери, разыскивая всех, кто работал на правительство.

Я знаю, что это дико звучит, но в голову мне ничего другого не приходит".

По данным иностранных журналистов, имеющих источники в еще действующем МВД Афганистана, бойцы "Талибана" (запрещенной в России и почти во всем мире организации, признанной террористической) находятся уже в нескольких кварталах Кабула, в том числе в Калакане, Карабаге и Пагмане. Однако боев там утром 15 августа не велось.

Официальный представитель талибов в Катаре рассказал телеканалу "Аль-Джазира", что они "ждут мирной передачи Кабула". Ранее представительство "Талибана", действующее в столице Катара Дохе, призвало своих бойцов "оставаться у въездов в Кабул, не допускать гибели и ранения людей и предоставить безопасные коридоры отхода всем, кто хочет покинуть город". Отдельно женщинам, находящимся в Кабуле, было рекомендовано укрыться в безопасных местах. А телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что в ближайшие часы талибы прибудут во дворец президента Ашрафа Гани в столице "для официальной передачи им власти".

15 августа в 13 часов по местному времени "Талибан" объявил о том, что организация полностью контролирует всю территорию государства, а бои в Кабуле закончились. Место лидера Афганистана займет глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар. Главой переходного правительства Афганистана якобы станет экс-глава МВД Афганистана и бывший посол в ФРГ Али Ахмад Джалали. По информации телеканалов "Аль-Арабия" и "Аль-Джазира", МВД Афганистана заявило о готовности сдать столицу без боя и о передаче власти талибам.

Интересно, что спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил "Интерфаксу", что, хотя талибы "мирно вошли" в одну из частей Кабула, "говорить о возможности взятия ими афганской столицы пока рано". Новый раунд трёхдневных переговоров о мире в Афганистане начался в Катаре 10 августа. Кроме талибов и представителей афганского правительства в них участвуют дипломаты ООН, Европейского союза, России, США, Великобритании, Пакистана, Узбекистана и КНР. Российскую сторону на встрече возглавляет Замир Кабулов, американскую – спецпредставитель США Залмай Халилзад.

Пока что Кабул, хотя это может измениться в любой момент, остается единственным крупным городом страны, который удерживают правительственные силы. 14 августа вечером боевики без боя заняли Джелалабад – ключевой центр на востоке Афганистана. Тем самым для них открылись транспортные пути, связывающие страну с Пакистаном. Захват Джелалабада последовал за победой талибов днём ранее в Мазари-Шарифе.

США и другие западные страны продолжают эвакуацию персонала своего посольства и других офисов в Кабуле. С утра 15 августа граждане западных государств прибывают в аэропорт, где их видели садящимися в несколько больших транспортных самолетов. Для помощи в проведении этой операции Соединённые Штаты вновь перебросили в Афганистан около пяти тысяч военнослужащих, Великобритания – около 800. Ранее вокруг международного аэропорта Кабула свою группировку военнослужащих сосредоточила Турция, тем самым на время заполнив вакуум сил после ухода войск США. Однако по плану вся эвакуация может завершиться не ранее 17 августа – вероятно, именно этого и ждут талибы, пока не ввязываясь в бои в Кабуле.

Власти Узбекистана заявили о проникновении на территорию страны 14 августа большого отряда бойцов правительственной армии Афганистана. Им оказывается помощь, в том числе медицинская. Афганцам предоставлено питание и временное размещение. В предыдущие недели и месяцы также сообщалось о бегстве в Узбекистан, а также в Таджикистан афганских военных, которые сдавали без боя позиции под натиском талибов.

Президент США Джо Байден, объявивший после вступления в должность о планах скорейшего вывода из Афганистана к первой половине сентября всех находящихся там американских военных, настаивает на обоснованности своего решения. По словам Байдена, он не может найти оправдания дальнейшему американскому присутствию в центре гражданского конфликта в другой стране.

Советом Безопасности ООН движение "Талибан" было признано террористической организацией в 2003 году. Верховный суд России признал талибов террористической организацией 14 февраля 2003 года, одним из первых в мире. Всё это, впрочем, не мешало и Москве, и Вашингтону, да и многим другим, все последние годы вести в ними переговоры и встречаться с их делегациями.

О происходящем в Афганистане в последнее время и силе талибов в интервью Радио Свобода политолог-востоковед, знаток Афганистана Аркадий Дубнов говорит следующее:

"Влияние талибов огромно, и его нельзя оценивать такой арифметикой. Их сила видна хотя бы в том, что уже 27 лет они являются "неуничтожаемой проблемой" и для любого внешнего "игрока", и для всех их соперников внутри Афганистана. Сейчас талибы понимают, чего от них ждут, особенно во внешнем мире. В известной степени они популисты и, как любые популисты, знают, какой ответ от них хочет услышать мир и собственное население. Поэтому "талибанский агитпроп" научился адекватно реагировать на внешние запросы. И с этой точки зрения их заверения в том, что они не то чтобы "белые и пушистые, но и не совсем "средневековые", такими и должны быть.

Сопротивления талибам нет. Оно было бы возможно только в случае, если бы у "Талибана" был сейчас хоть какой-то реальный вооруженный противник. Ранее это был всегда "Северный альянс", те самые вожди северных провинций, которые координировали действия между собой. Но сегодня у северян не имеется даже единого лидера, они разрозненны. Даже афганские таджики между собой окончательно не могут договориться, кто из них возглавит сопротивление – то ли сын легендарного Ахмада Шаха Масуда, то ли Атто Мухаммади Нур, другой в целом влиятельный афганский таджик, – но, тем не менее, не среди панджшерских таджиков, к которым относился Масуд и его окружение. Кроме того, нет единства и среди афганских узбеков во главе с ранее "непотопляемым" генералом Абдул-Рашидом Дустумом".

19 августа в Афганистане – День независимости, установленный в 1919 году после избавления страны от британского влияния. Возможно, талибы всячески стремились окончательно захватить власть в стране и взять Кабул именно к этой дате – как и до 11 сентября, когда мир будет отмечать 20-летнюю годовщину терактов в США 2001 года, после которых и началась нынешняя афганская война и интервенция Запада в Афганистан.