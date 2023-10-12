Блинкен в Израиле заверил его в поддержке

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Израиль заверил руководителей этой страны в поддержке Израиля со стороны Вашингтона и выразил солидарность - после нападения на Израиль радикальной группировки ХАМАС, жертвами которого стали, по последним данным, более 1300 человек.

Блинкен вслед за президентом Джо Байденом подтвердил, что считает это нападение террором. Он также отметил, что жертвами нападения стали не менее 25 граждан США, всего среди погибших граждане 36 стран, включая Россию.

"Израиль имеет право, более того, обязан защищать себя", - сказал Блинкен. При этом, комментируя удары по сектору Газа, который Израиль наносит в ответ на нападение, он призвал беречь жизни мирных людей. "Мы, демократические страны, отличаемся от террористов тем, что ценим человеческую жизнь. Поэтому важно принять все меры предосторожности. Мы скорбим о потере каждой жизни", – отметил он. Блинкен также заявил, что новые поставки военной помощи из США в Израиль "уже в пути".

Блинкен также заявил, что Израиль может рассчитывать на помощь США в случае нападения его пока активно не участвующих в конфликте противников. К числу непримиримых противников Израиля в регионе, помимо ХАМАС и других радикальных палестинских группировок, относятся ливанское проиранское военизированное движение "Хезболлах", а также Иран и Сирия.

Госсекретарь подчеркнул, что Соединённые Штаты посредством дипломатии стремятся не допустить распространения конфликта. Ожидается, что из Израиля Блинкен отправится в Амман, где встретится с лидерами Иордании и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

В четверг продолжались израильские авиаудары по объектам в Газе. Палестинские источники сообщают о гибели в секторе с 7 октября более 1400 человек. Израиль также отключил подачу в Газу электричества, воды и топлива, требуя освобождения захваченных боевиками ХАМАС заложников. Целью операции израильские руководители назвали полную ликвидацию группировки ХАМАС, которая контролирует сектор Газа с населением более 2 миллионов человек.