Близкие к российской власти бизнесмены ждут паспорта Португалии

В Португалии рассматривается вопрос о предоставлении гражданства двум российским миллионерам Александру Смузикову и Александру Каплану. Об этом сообщает газета Público.

Процесс натурализации начался в 2020 году в соответствии с законом о сефардских евреях, по которому Португалия предоставляет гражданство потомкам евреев-сефардов, изгнанных с Пиренейского полуострова во времена инквизиции в конце XV века. Действие закона закончилось в конце 2022 года. Ранее по этой же схеме гражданство Португалии, дающее право жить в любой стране ЕС, получил российский миллиардер Роман Абрамович.

Оба российских бизнесмена заработали своё состояние на нефти. Александр Смузиков, занимающий 143 строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes, разбогател, прежде всего, благодаря продаже ТНК-ВР - одной из десяти крупнейших частных нефтяных компаний мира. Позже ее купила государственная компания "Роснефть "за 813 млн евро, пишет издание.

Смузиков является одним из крупнейших коллекционеров предметов русского искусства. Его состояние оценивается в 547 миллионов евро, а сам он упоминается в"Архив Пандоры" – глобальном расследовании об офшорах и секретных счетах политиков, госслужащих и их родственников со всего мира.

Александр Каплан — был вице-президентом по переработке и трейдингу в ТНК-ВР. Он входит в список российских бизнесменов, попавших под санкции Киева из-за российского вторжения в Украину. Его обвиняют в финансовой поддержке Владимира Путина, поскольку он является одним из основных акционеров ставропольского Промстройбанка.

По данным португальской газеты Público, Смузиков и Каплан уже получили положительное заключение судебной полиции.