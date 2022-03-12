Криминальная полиция в Порту задержала раввина, помогшего получить португальское гражданство российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Бизнесмен получил паспорт Евросоюза доказав, что его предки были высланы из Португалии в конце 15 века.

Раввин Даниел Литвак был задержан в четверг в рамках расследования дела о получении Абрамовичем гражданство, сообщила газета Publico. В местной общине раввин отвечал за сертификацию потомков сефардов — еврейской общины Пиренейского полуострова, преследовавшихся в Португалии и Испании.

В пятницу полицейские прибыли в здание еврейской общины в Порту, чтобы допросить других членов её руководствач. В 2015 году власти предоставили ей право удостоверять потомков изгнанных в 15 веке португальцев.

Власти подозревают, что Абрамович мог получить гражданство незаконно. В заявлении общины Порту подозрения отвергаются и заявляется, что она стала жертвой "клеветнической кампании", — передаёт агентство Reuters.

Абрамович, чьё состояние ещё в декабре оценивалось журналом Forbes в 14 миллиардов долларов, на момент получения гражданства стал самым богатым гражданином Португалии. Однако выдача паспорта стала причиной как минимум двух проверок со стороны властей.

Абрамовича часто называют бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину. В 2018 году миллиардеру не была продлена британская виза, после чего стало известно, что он получил гражданство Израиля. В 2022 году Лондон ввёл против него персональные санкции. Незадолго до этого музей израильский Холокоста Яд Вашем, главный раввин ашкенази Израиля и несколько представителей крупных израильских общественных организаций обратились к послу США в стране с просьбой не вводить против миллиардера американские санкции, — сообщила газета Times of Israel со ссылкой на местный "12 канал".

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