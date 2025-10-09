Близкие Марии Колесниковой получили от нее первое за 2,5 года письмо

Родственники белорусской политзаключенной Марии Колесниковой получили от нее первое за 2,5 года письмо. В нём есть слова "Время нашей встречи неумолимо приближается — и это будет самый счастливый день". Фрагменты цитирует канал Настоящее Время.

Колесникова — один из главных символов белорусского политического протеста. На выборах президента Беларуси 2020 она возглавляла штаб оппозиционного кандидата Виктора Бабарико, а позже, после его ареста, работала в команде ещё одного кандидата, Светланы Тихановской.

В сентябре 2020 года её арестовали. Белорусские спецслужбы пытались выдворить её из страны, но она порвала паспорт, чтобы не пересекать границы. В сентябре 2021 года ее приговорили к 11 годам колонии.

Она отбывает наказание в Гомеле. 12 ноября 2024 года стало известно, что Колесникова встретилась со своим отцом. Родственники не видели ее и не могли связаться с ней до этого год и восемь месяцев.