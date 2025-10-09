Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Близкие Марии Колесниковой получили от нее первое за 2,5 года письмо

Родственники белорусской политзаключенной Марии Колесниковой получили от нее первое за 2,5 года письмо. В нём есть слова "Время нашей встречи неумолимо приближается — и это будет самый счастливый день". Фрагменты цитирует канал Настоящее Время.

Колесникова — один из главных символов белорусского политического протеста. На выборах президента Беларуси 2020 она возглавляла штаб оппозиционного кандидата Виктора Бабарико, а позже, после его ареста, работала в команде ещё одного кандидата, Светланы Тихановской.

В сентябре 2020 года её арестовали. Белорусские спецслужбы пытались выдворить её из страны, но она порвала паспорт, чтобы не пересекать границы. В сентябре 2021 года ее приговорили к 11 годам колонии.

Она отбывает наказание в Гомеле. 12 ноября 2024 года стало известно, что Колесникова встретилась со своим отцом. Родственники не видели ее и не могли связаться с ней до этого год и восемь месяцев.

Удары по регионам
Embed
Удары по регионам

No media source currently available

0:00 0:22:19 0:00

Удары по регионам

Белгород без света


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG