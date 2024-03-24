Этот материал содержит описания сцен жестокости, которые вы можете счесть неприемлемыми.

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Близкий к ЧВК "Вагнер" телеграм-канал Grey Zone опубликовал фотографию, на которой, предположительно, запечатлены пытки одного из подозреваемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" Шамсидина Фаридуни.

На фото подозреваемый лежит со спущенными штанами, к его гениталиям, предположительно, подключён военный аппарат связи ТА-57, который, в частности, используют для пыток разрядами электричества.

Фотография сопровождается текстом следующего содержания: "Один из задержанных террористов-мигрантов из Таджикистана от волнения стал терять сознание, поэтому его подключили к "зарядке". И даже несмотря на то, что тот не является гражданином России, бойцы спецназа соблюли его права и дали ему телефон, чтобы тот мог позвонить адвокату".

Накануне в различных российских провоенных пабликах появилось видео пыток другого подозреваемого в совершении теракта в "Крокус Сити Холле", Раджаба Ализаде. На кадрах ему отрезают ножом кусок уха, а затем пытаются заставить этот кусок съесть, угрожая отрезать гениталии. Видео распространялось в связанных с ЧВК "Вагнер" каналах, отмечала "Фонтанка".

Российские власти никак не комментировали видео с пытками задержанных. Пытки запрещены законодательством страны.

24 марта Следственный комитет опубликовал видео, на котором подозреваемых привозят в здание ведомства в Москве на официальный допрос. В Басманном суде ожидаются заседания по их аресту.