Этот материал содержит описания сцен жестокости, которые вы можете счесть неприемлемыми.
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Близкий к ЧВК "Вагнер" телеграм-канал Grey Zone опубликовал фотографию, на которой, предположительно, запечатлены пытки одного из подозреваемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" Шамсидина Фаридуни.
На фото подозреваемый лежит со спущенными штанами, к его гениталиям, предположительно, подключён военный аппарат связи ТА-57, который, в частности, используют для пыток разрядами электричества.
Фотография сопровождается текстом следующего содержания: "Один из задержанных террористов-мигрантов из Таджикистана от волнения стал терять сознание, поэтому его подключили к "зарядке". И даже несмотря на то, что тот не является гражданином России, бойцы спецназа соблюли его права и дали ему телефон, чтобы тот мог позвонить адвокату".
Накануне в различных российских провоенных пабликах появилось видео пыток другого подозреваемого в совершении теракта в "Крокус Сити Холле", Раджаба Ализаде. На кадрах ему отрезают ножом кусок уха, а затем пытаются заставить этот кусок съесть, угрожая отрезать гениталии. Видео распространялось в связанных с ЧВК "Вагнер" каналах, отмечала "Фонтанка".
Российские власти никак не комментировали видео с пытками задержанных. Пытки запрещены законодательством страны.
24 марта Следственный комитет опубликовал видео, на котором подозреваемых привозят в здание ведомства в Москве на официальный допрос. В Басманном суде ожидаются заседания по их аресту.
- Вечером в пятницу, 22 марта, несколько вооружённых автоматами людей ворвались в концертный зал на окраине Москвы, где должен был состояться концерт рок-группы "Пикник", и открыли стрельбу по собравшимся зрителям. Затем неизвестные подожгли зал, спровоцировав сильный пожар, в результате которого обвалилась крыша здания. Число погибших при теракте, по последним данным, составило 137 человек. Более 180 человек пострадали.
- Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Российское следствие пока официально не выдвигало версий о заказчиках и организаторах нападения. По делу о теракте задержаны, как утверждают следственные органы, четверо его исполнителей.
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