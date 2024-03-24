В России день траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"

В России сегодня день траура по жертвам теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Жертвами атаки в пятницу, 22 марта, стали, по последним данным, 133 человека. Это число может расти. Идентифицированы личности 50 погибших.

Сегодня в России приспущены государственные флаги. Посольства Великобритании, США, Нидерландов, Швеции, Германии, Венгрии, Словакии в Москве приспустили флаги в знак солидарности.

Люди в Москве несут цветы, свечи и детские игрушки к "Крокус Сити Холлу", по всей стране – к стихийным мемориалам. За рубежом жители возлагают цветы рядом с российскими дипмиссиями.

Траур по жертвам теракта также объявлен в Никарагуа и Республике Сербской. В Арабских Эмиратах небоскреб Бурдж-Халифа подсветили в цвета российского флага.

Теракт произошёл перед выступлением группы "Пикник". Её лидер от лица всех музыкантов выразил соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших.

Власти Московской области сообщили, что поисковые работы продолжаются. Есть опасения, что под завалами могут оставаться тела людей.

"Ночью спасатели открыли технологический проём с западной стороны Крокуса, это облегчило доступ к концертному залу. Сейчас спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения 100-тонный кран для разбора завалов", – написал в телеграме губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По данным Минздрава, пострадавшими числятся больше 150 человек. Более сотни находятся в больницах. Для того чтобы сдать кровь для раненых, люди в Москве и Подмосковье выстраивались в длинные очереди. По последним данным, кровь сдали более пяти тысяч человек.

Владелец концертной площадки Араз Агаларов, комментируя случившееся, заявил, что все противопожарные системы находились в исправном состоянии, а служба безопасности "Крокус Сити Холла" не могла остановить вооружённое нападение.

Компания-владелец "Крокус Сити Холла" также сообщила, что намерена восстановить концертный комплекс после теракта.

Российское следствие пока официально не выдвигало версий о заказчиках и организаторах нападения.

В совершении теракта подозреваются четыре человека – выходцы из Центральной Азии. Сегодня в Москве должен состояться суд, который, как ожидается, арестует задержанных. Телеграм-каналы сообщают, что, по всей вероятности, дело рассмотрит Басманный суд. Сообщается, что подходы к зданию суда перекрыты, у здания суда работают журналисты.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Президент России Владимир Путин в своём телеобращении, сделанном через 19 часов после теракта, заявил, что причастные к преступлению двигались на территорию Украины, где на границе с украинской стороны якобы было подготовлено "окно" для перехода.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Путина в том, что тот стремится обвинить в теракте Украину. Кроме того, Зеленский намекнул на возможную причастность к теракту самих российских властей.

США ранее заявили об отсутствии доказательств в причастности Киева к теракту в "Крокус Сити Холле". Представитель МИД России Мария Захарова в ответ сообщила, что, "пока следствие по теракту в "Крокус Сити Холле" не завершится, любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика".