Близкое к ИГ агентство опубликовало фото нападавших на "Крокус"

Агентство "Амак", близкое к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), опубликовало фотографию, на которой, как утверждается, изображены четыре человека, совершившие вечером в пятницу нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл". Об этом сообщили аккаунты, занимающиеся исследованием джихадистских группировок, отмечает в частности The Jerusalem Post и другие СМИ.

Как отмечает The Insider, цвет, покрой и принт на одежде двоих из них совпадает с одеждой задержанных по подозрению в совершении теракта.

Из сообщений "Амак" следует, что ИГ взяла на себя ответственность за теракт, который сама группировка назвала "самой жестокой атакой за последние годы". В сообщении говорится, что четверо нападавших были вооружены пулеметами, пистолетом, ножами и зажигательные бомбами. Утверждается, что трое из них начали стрелять по зрителям в зале, а четвёртый осуществлял поджог, используя заранее подготовленные для этой цели зажигательные бомбы.

Российские власти утверждают, что в связи с терактом, жертвами которого, по официальным данным, стали более 130 человек, были задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей. МВД России заявило, что среди них нет российских граждан, не уточнив, какое гражданство у подозреваемых. Один из них - 19-летний уроженец Душанбе, предположительно гражданин Таджикистана Мухаммадсобир Файзов (имя назвали телеграм-канал Baza и ещё ряд СМИ). Он, как выяснило Радио Свобода, был подписан в соцсетях на исламские паблики.

Ещё один подозреваемый – предположительно Фариддун Шамсутдин. Видео его допроса после задержания опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Он утверждает, что за теракт ему обещали заплатить 500 тысяч рублей. Его одежда на видео совпадает с одеждой одного из людей на фотографии, опубликованной агентством "Амак".

Российские телеграм-каналы также публикуют видео, на котором предположительно при задержании одного из подозреваемых ему сначала отрезают часть уха, а затем пытаются заставить его её проглотить. Где и когда снято видео и кто на нём, точно неизвестно, официальные лица его не комментировали, однако ряд популярных провоенных каналов публикуют его, как правило, с нейтральными комментариями. Первым его опубликовал предположительно провоенный телеграм-канал "Росич".