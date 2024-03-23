Задержанный по делу о теракте был подписан на исламские паблики

Один из задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" публиковал рисунки на религиозные темы во "ВКонтакте" и был подписан на мусульманские паблики.

Радио Свобода изучило еще один, старый аккаунт 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, по данным телеграм-канала "База" – одного из задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Сейчас в этом аккаунте нет фотографии самого Файзова, но несколько из них сохранились в архивных копиях профиля.

Одна фотографий сделана на Краснохолмской набережной в Москве, напротив Дома Музыки, и была опубликована в 2016 году. На ней и на других сохранившихся снимках – тот же человек, фотографии которого ранее опубликовала "База", взяв их из нового аккаунта Файзова. В нем он выкладывал фотографии из города Иваново, в котором работал парикмахером. Кроме того, одни и те же люди есть в списках друзей как в новом, так и в старом аккаунте.

В своем старом аккаунте Файзов публиковал рисунки и каллиграфические надписи, сделанные им в тетради от руки. На них он признается в любви к Аллаху и цитирует Коран. Он также был подписан на паблики "Я люблю ислам", "Ислам – моя жизнь", "Таджики со всего мира" и паблик, который предоставляет услуги по получению российского гражданства и временного вида на жительства.

Число погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", по последним данным Следственного комитета, составляет 133.

Об ответственности за случившее заявляла террористическая группировка "Исламское государство". В одном из своих сообщений джихадисты написали что теракт в Москве произошел в контексте "бушующей войны" между "Исламским государством" и странами, борющимися с исламом. Группировка утверждает, в результате теракта погибли не менее 300 человек.

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