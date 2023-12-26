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Близятся лётные испытания SJ-100 после перехода на импортозамещение

Перспективный российский самолёт неоднократно участвовал в авиасалонах в России и за рубежом
Перспективный российский самолёт неоднократно участвовал в авиасалонах в России и за рубежом

Первый испытательный полет самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 ожидается в начале 2024 года, сказал в интервью каналу "Россия 24" глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь. Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, задача корпорации на 2024 год включает проведение испытаний и "передачу в авиакомпании 20 самолётов Sukhoi Superjet.

Ранее, как объявлял в октябре глава "Ростеха" Сергей Чемезов, первый полет SJ-100 ожидался до конца 2023 года.

Опытный образец импортозамещенного SJ-100 на франко-российских двигателях SaM146 совершил первый полет в конце августа. Как сообщал Минпромторг, в ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем (всего было замещено порядка 40 систем и агрегатов), "управляемость и устойчивость самолета в воздухе".

Первым получателем SJ-100 должен стать "Аэрофлот": первые две машины компания рассчитывала получить в декабре этого года.

Разработки проекта пассажирского ближне- и среднемагистрального самолёта начались в России более 20 лет назад. К настоящему времени устойчивое производство таких самолётов не налажено.


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